Во Владикавказе на фестивале "КиноБарс" покажут 19 фильмов

В столице Северной Осетии с 30 мая по второе июня состоится международный кинофестиваль "КиноБарс", в котором примут участие представители кинематографа из шести стран мира, сообщили в оргкомитете мероприятия.

Организаторами выступили гильдия кинорежиссеров России, правительство РСО-Алания и администрация Владикавказа. На "КиноБарсе" покажут 19 фильмов из России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Абхазии.

"Свой игровой короткометражный фильм-дебют "На краю" представит на конкурс киноактер Семен Трескунов. Внеконкурсную программу откроет картина Елены Гуськовой "Возвращение Эркена". Будут показаны "Талант" Елены Нодель и картины президента "КиноБарса" Алана Догузова - фильмы "Бача", а также "Воскресенье", получивший Гран-при Первого Международного христианского кинофестиваля в Карловых Варах, - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Также среди фильмов будет короткометражка "Степа" режиссера из Курска Светланы Солнечной. Картина была представлена в одной из программ кинофестиваля в Каннах в этом году.

Во время "КиноБарса" пройдут образовательные семинары," круглые столы" и мастер-классы, которые смогут посетить все желающие. Открытие Международного кинофестиваля "КиноБарс" состоится в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В. Тхапсаева.