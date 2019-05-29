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29.05.2019 20:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Галерея драгоценностей Эрмитажа отметила 20-летие приема посетителей

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Золотая кладовая Государственного Эрмитажа отмечает важную дату - 20-летие с момента, как уникальные экспонаты экспозиции стали доступными для обозрения всеми желающими. А ведь еще пару десятилетий назад Галерею драгоценностей (куда входит также Бриллиантовая кладовая) можно было смело назвать тайной за семью печатями.
Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости
Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости

Раньше любоваться удивительными сокровищами могли единицы: в залы пускали исключительно в составе зарубежных или представительских делегаций. Таинственный имидж сопутствовал хранилищу долгие годы. Теперь все проще: достаточно приобрести входной билет на определенный сеанс, выбрав любое удобное время: в день для групп обычно организовывается по 6-8 посещений.

Фото: iStock
Названа музейная столица России

Как своеобразный музей в музее Галерея драгоценностей оформилась еще в XIX веке: специальные билеты, которые позволяли посмотреть именно на вещи, сделанные из драгоценных материалов с драгоценными камнями, появились в 1859 году. Здесь как у отдельного выставочного комплекса был свой штат сотрудников, свой инвентарь.

Но специальная комната для драгоценностей появилась в Зимнем дворце намного раньше: в последние годы правления Екатерины II. Ее разместили примерно в равном удалении от Тронного зала и личных покоев императрицы. И если поначалу туда никого не пускали (сама императрица даже писала, что всей этой красотой любуются только она сама да мыши), то позднее показывать эти изделия стало уже определенным элементом престижа.

Основу Галереи драгоценностей составляет коллекция русской императорской фамилии, однако революция ее сильно обеднила. Одна часть ювелирных изделий переехала в Москву, другая была продана советским правительством за границу. Тем не менее до сегодняшнего дня сохранилось и экспонируется так много, что остается только дивиться тому, как богат был Эрмитаж.

В середине 1990-х хранилище было закрыто на масштабную реставрацию. Открытие Галереи драгоценностей для посетителей после десяти лет восстановительных работ стало настоящим событием.

Звезды Золотой кладовой - собрание скифских царей. В числе шедевров - знаменитый "летящий олень", ставший символом Эрмитажа. А еще образцы вооружения, конская упряжь, предметы домашнего обихода, парадная посуда и украшения, обнаруженные в погребальных усыпальницах.

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Здесь же представлено самое раннее археологическое собрание России - Сибирская коллекция Петра I. Это находки из курганов Западной и Южной Сибири, добытые "черными копателями". Некоторые изящные вещицы случайно попали к царю, и, оценив их художественный уровень, он повелел запретить разграбление, а все найденные ценности выкупать в казну и пересылать в Санкт-Петербург.

В Золотой кладовой можно также познакомиться с работой ювелиров Древней Греции. Рассмотреть мельчайшие детали и виртуозность работы мастеров позволяют увеличительные стекла, установленные прямо в витринах. Отдельный ряд экспонатов иллюстрирует дипломатические отношения императорской фамилии и правителей восточных стран. Представлены и китайские филигранные украшения.

Бриллиантовая кладовая Галереи драгоценностей, которая рассказывает об истории ювелирного дела в Европе, названа так в честь блеска бриллиантов царских орденов. Знаковый экспонат - копии царских регалий, изготовленных Карлом Фаберже. За эту работу, поражающую своей тонкостью, великий ювелир получил премию на Всемирной выставке в Париже, и с тех пор началась его мировая слава.

Сегодня собрание произведений ювелирного искусства петербургского музея считается сегодня одним из крупнейших в мире.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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