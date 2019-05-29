Индеец снял документальный фильм о природе Карелии

Коренной индеец, путешественник Дик О Хари представил в Петрозаводске свой фильм о Карелии. До этого он уже снял фильмы о Байкале, Сибири, Дагестане. Свои документальные ленты режиссер адресует зарубежному зрителю, который, по его мнению, мало знает о настоящей России, ее красотах и людях.

Дика О Хари привлекают легенды, тайные смыслы и необъяснимые природные явления. В карельской киноленте он рассказал о знаменитых петроглифах, острове Кижи, водопаде Кивач, горе Воттоваара, где находится самый таинственный лес в республике.

Первый его российский фильм об Алтайском крае, Урале - не иначе как "зов предков". Ведь, согласно общепринятой версии, родиной индейцев следует считать именно эти места. С Алтая примерно 20-25 тысяч лет назад вышли предки индейцев, в конечном итоге добравшиеся до Америки. Как говорит сам Дик, его давно тянуло в глубь России, и он последовал инстинкту.

О Хари - представитель племени кроу. Но так получилось, что он приемный ребенок. Родители, умные и образованные люди, воспитывали его на культуре и литературе разных стран. В детстве он часто слушал Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского, узнал Чехова, Толстого, Гоголя, Достоевского. Так у него появился интерес к России.

Впоследствии Дик О Хари окончил юридический факультет Чикагского университета. Но его всегда привлекало творчество, и он занялся съемкой фильмов. Сейчас у него собственная продюсерская компания. Живет режиссер в Австрии. В Россию впервые приехал в 2016 году, привез на петербургский кинофестиваль фильм "Десять заповедей". И получил главный приз как актер - в фильме Дик сыграл сразу пять разных ролей.

- Путешествия увлекательны, тяжелы и утомительны. Но зато я видел такие уголки природы, которых просто нет нигде в мире, - говорит режиссер Дик О Хари. - И люди в России очень добросердечные, хотя на Западе говорят обратное. Потому я и снимаю свои фильмы о России для зарубежного зрителя. Хочу, чтобы они сами увидели и здешние красоты, и замечательных людей. Карелия восхитительна благодаря огромному количеству воды, своей богатой культуре. Это место силы и магии.

Кстати

В 2018 году Дик О Хари стал человеком года в Карелии за вклад в продвижение историко-культурного и туристского потенциала республики на международном уровне. Как оказалось, это не последнее путешествие режиссера по Карелии. Он планирует побывать на Белом море и увидеть архипелаг Кузова.