На ПМЭФ-2019 обсудят развитие финансовых технологий

В настоящее время электронные кошельки все чаще становятся главным связующим звеном между покупателем и продавцом, выходя на первый план при совершении платежа. Но для пополнения кошелька по-прежнему нужны карта и банковский счет, а уровень проникновения и доступности финансовых услуг далеко не везде можно назвать высоким. Эти и другие вопросы обсудят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году пройдет с 6 по 8 июня.

В частности, спикеры расскажут, как изменились роли участников платежного рынка с распространением новых возможностей и куда смещается функционал банка.

"Остаются открытыми такие вопросы, как развитие инфраструктуры, необходимой для приема различных способов современных платежей, разный уровень финансовой доступности, а также роли участников - как они продолжат изменяться в ближайшем будущем, кому будет проще взаимодействовать с клиентом, а кому придется искать себя заново в этой отрасли", - заявил генеральный директор АО "НСПК", оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев.