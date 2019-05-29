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29.05.2019 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Первого зампреда правительства Коми уволили за утрату доверия

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми
Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми

Первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписано в среду, 29 мая.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Как сообщается в документе, Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия. Подробностей не сообщается, только отмечается, что она уволена за неисполнение обязанности по противодействию коррупции.

Распоряжение об освобождении высокопоставленного чиновника Республики Коми вступило в силу с сегодняшнего дня.

Справка "РГ"

Лариса Максимова назначена на должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми в конце 2015 года. До этого времени возглавляла налоговую службу региона. В нынешнем правиельстве курировала экономические и социальные вопросы.

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