Первого зампреда правительства Коми уволили за утрату доверия

Первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписано в среду, 29 мая.

Как сообщается в документе, Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия. Подробностей не сообщается, только отмечается, что она уволена за неисполнение обязанности по противодействию коррупции.

Распоряжение об освобождении высокопоставленного чиновника Республики Коми вступило в силу с сегодняшнего дня.

Справка "РГ"

Лариса Максимова назначена на должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми в конце 2015 года. До этого времени возглавляла налоговую службу региона. В нынешнем правиельстве курировала экономические и социальные вопросы.