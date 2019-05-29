Петербург примет VI Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета

Как сообщает оргкомитет форума, в этом году ожидается 1200 делегатов со всего мира. В России это мероприятие будет проводиться впервые.
В оргкомитете отмечают, что участники смогут обсудить стратегические проблемы отрасли, поделиться опытом и наладить контакты с мировыми лидерами нефтегазового сектора.
Программа форума будет разделена на три блока, посвященных лидерству, устойчивому развитию и инновациям.
На форуме выступят лидеры мировых корпораций, ученые, ведущие прорывные разработки в области добычи и переработки нефти, а также представители экологических движений. На площадках речь пойдет о диджитализации нефтегазового сектора, новых технологий в освоении морских месторождений, роли промышленности в изменениях климата, будущем Арктики, нетрадиционным углеводородным ресурсам.