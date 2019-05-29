Новости

Минздрав оценил новый метод избавления жира на животе 16:27
Посол РФ в Сербии возмутился провокацией в отношении российского дипломата 16:21
МИД РФ: Выдворение журналиста показало реальную цену свободы слова в Литве 16:20
В Коми участнику банды Пичугина дали семь лет колонии 16:09
Changan привезет в Россию новое поколение бюджетного кроссовера CS35 16:04
Санкт-Петербургская интернет-конференция пройдет 30-31 мая 15:50
В Чувашии выпускница умерла во время ЕГЭ 15:49
В Мурманской области украли мост через реку 15:48
Путин наградит многодетных и посетит школу программирования 15:47
Вышел полный трейлер хоррор-сериала "Болотная тварь" 15:42
В Вологде адвокатов задержали за фальсификацию доказательств 15:29
В КЧР задержали предполагаемого дуэлянта-убийцу 15:24
Jaguar Land Rover проинформирует водителя нагревом руля 15:22
В Башкирии директор пойдет под суд после поножовщины в школе 15:17
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции 15:14
На Урале экс-следователя осудили на восемь лет за покушение на взятку 15:10
Появились тизер и дата премьеры финального сезона "Джессики Джонс" 15:08
На ПМЭФ-2019 обсудят развитие финансовых технологий 15:03
Самый дорогой кроссовер BMW будут выпускать в России 15:00
Протестующие ворвались в здание мэрии Львова 14:52
Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых 14:47
Скончался третий пострадавший при пожаре на нижнекамском заводе 14:43
В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра 14:42
В Горно-Алтайске мать до смерти избила ребенка 14:38
В Греции объявили дату внеочередных выборов в парламент 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми участнику банды Пичугина дали семь лет колонии

Текст: Инга Бугулова (Коми)

Первый приговор по делу ОПГ Пичугина вынесли в Республике Коми - суд признал одного из участников банды 49-летнего Махача Азизова виновным сразу по нескольким статьям УК РФ. Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как выяснило следствие, в группировку Юрия Пичугина Азизов вступил в 1998 году. Ему вменяется участие в преступном сообществе и вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях, а также убийство, сопряженное с бандитизмом.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми
Первого зампреда правительства Коми уволили за утрату доверия

Так, в 2005 году в предпринимателя, не вернувшего долг, несколько раз выстрелили. От ранений в грудь мужчина через некоторое время скончался в больнице.

Сам Азизов при этом дал "последовательные признательные показания", сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Коми.

Помимо семи лет тюрьмы, Азизов должен будет заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, также у него конфисковали средства, полученные преступным путем.

Ранее мужчина находился в международном розыске, его задержали в Москве и доставили в Сыктывкар.

Всего, напомним, по уголовному делу о банде Пичугина фигурантами проходят 21 человек. Деятельность преступного сообщества была пресечена зимой 2017 года.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии"
На бывшем судостроительном заводе Порошенко в Киеве произошел пожар