В Коми участнику банды Пичугина дали семь лет колонии

Первый приговор по делу ОПГ Пичугина вынесли в Республике Коми - суд признал одного из участников банды 49-летнего Махача Азизова виновным сразу по нескольким статьям УК РФ. Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как выяснило следствие, в группировку Юрия Пичугина Азизов вступил в 1998 году. Ему вменяется участие в преступном сообществе и вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях, а также убийство, сопряженное с бандитизмом.

Так, в 2005 году в предпринимателя, не вернувшего долг, несколько раз выстрелили. От ранений в грудь мужчина через некоторое время скончался в больнице.

Сам Азизов при этом дал "последовательные признательные показания", сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Коми.

Помимо семи лет тюрьмы, Азизов должен будет заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, также у него конфисковали средства, полученные преступным путем.

Ранее мужчина находился в международном розыске, его задержали в Москве и доставили в Сыктывкар.

Всего, напомним, по уголовному делу о банде Пичугина фигурантами проходят 21 человек. Деятельность преступного сообщества была пресечена зимой 2017 года.