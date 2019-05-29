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29.05.2019 11:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мурманской области разрешат любительский лов камчатского краба

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области будет разрешен любительский лов камчатского краба в 12-мильной зоне. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, который побывал в Заполярье с рабочим визитом.

Рыбные квоты не будут распределять через аукционы

- Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис попросил разрешить любительский вылов краба в регионе, - отметил Илья Шестаков. - Думаю, что теперь, когда есть его официальное обращение, будут внесены необходимые поправки в правила рыболовства. Также оговорим суточную норму и ограничения по орудиям лова. Постараемся выполнить эту работу до конца 2019 года.

Камчатский краб - "пришлый" вид для Баренцева моря. Сюда его завезли с Камчатки в 60-70-х годах прошлого века, выпустив в в море около пяти тысяч взрослых, более 10 тысяч молодых крабов и около полутора миллиона икринок. Эксперимент увенчался успехом. Первые крабы стали попадаться в Арктике в тралы, начиная с 70-х годов. С тех пор, по наблюдениям рыбаков, краб размножился настолько, что его популяция стала угрожать в прибрежной зоне всему живому.

Однако ученые возражали против разрешения лова краба в прибрежной зоне, утверждая, что в ловушки попадает слишком много молоди. При этом за пределами 12-мильной зоны промышленный лов краба велся раньше и продолжает вестись сейчас. В связи с этим в Норвегии любительский лов краба местными жителями не только разрешен, но и приветствуется местными властями.

Экономика Отрасли Ресурсы Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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