В Мурманской области украли мост через реку

В Мурманской области неизвестные украли мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский. Заявление об этом поступило в полицию от жителей поселка Коашва Апатитско-Кировского района, сообщила корреспонденту "РГ" начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Валерия Филиппова.

- Сейчас сотрудники полиции устанавливают собственника моста, - отметила она.

Раньше по мосту проходила железнодорожная ветка, которая соединяла поселки Айкувен и Ловозеро и использовалась для вывоза концентрата редкоземельных металлов, производимого на Ловозерском ГОКе, Но в 2007 году она была полностью разобрана в связи с банкротством Ловозерской горно-обогатитительной компании, а теперь исчез и центральный пролет конструкции.

По предположениям местных жителей, сначала охотники за металлом обрушили пролет в реку, а затем разобрали его на части. Кто и каким образом это сделал, выясняют правоохранительные органы.

- Пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится, - сообщила пресс-секретарь администрации Кировска Татьяна Никуличева.

Неподалеку от исчезнувшего бесхозного моста расположен еще один мост - автомобильный. С ним все в порядке, так что сообщение между берегами реки не нарушено. Через этот мост пролегает дорога, принадлежащая предприятию "Мурманскавтодор". Но на другом берегу реки, куда ведет эта дорога, никто не живет, так как поселок Октябрьский в 2013 году официально прекратил свое существование в связи с тем, что в нем не осталось жителей.