Начались летние каникулы - самая горячая пора для тех, кто в ответе за нормальный учебный процесс. Нет, это не про педагогов, а про строителей, ответственных за сооружение школ, детских садов и прочих социальных объектов, которых с нетерпением ждут горожане, особенно - в районах-новостройках, где ввод жилья опережает развитие инфраструктуры.

В комитете по строительству назвали цифру: 13. Столько объектов социальной инфраструктуры должно открыться в Северной столице к 1 сентября.

По словам управляющей Фонда капитального строительства и реконструкции Софьи Викуловой, на сегодняшний день все объекты на 75 - 98 процентов готовы.

Четыре из пяти намеченных к открытию школ идут в графике. Это школа, совмещенная с учебным театром танца Бориса Эйфмана на Введенской улице, 3, детская школа искусств на Ораниенбаумском проспекте, участок 1, и две общеобразовательные школы: в квартале 25А Шувалово-Озерки и на территории бывшего предприятия "Ручьи". Школа в поселке Металлострой готова на 78 процентов, но сейчас подрядчик решает вопрос с монтажом тепловой сети, чтобы успеть провести благоустройство территории. Планируемый срок подачи документов на итоговую проверку службы Госстройнадзора перенесен на 30 июня, а разрешение на ввод подрядчик сможет получить только в августе. Тем не менее специалисты считают, что и эта школа 1 сентября распахнет свои двери для учащихся.

Из пяти детских садов, которые также планируется открыть к 1 сентября, под особый контроль взяты два: на Пискаревском проспекте и на улице Мира в Зеленогорске.

Первый построен на 75 процентов, осталось выполнить работы по отделке помещений, внутренним и наружным инженерным сетям, смонтировать оборудование. Несмотря на то что все необходимые документы оформлены и финансированием объект обеспечен, выездные проверки выявили отставание строителей от производственного графика. Тревожно, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте не производятся.

На сегодняшний день все строящиеся школы и детские сады на 75-98 процентов готовы

Иная ситуация в Зеленогорске: здесь новый детсад готов на 98 процентов, закуплено монтируемое оборудование, в стадии завершения внутренняя отделка и благоустройство территории. Но с компанией-застройщиком, которая возводила этот объект, в конце апреля был расторгнут контракт из-за ее банкротства.

Сейчас готовится процедура по выбору новой компании для завершения стройки. Проведение конкурсной процедуры по выбору нового подрядчика запланировано на июнь. Сейчас на площадке субподрядные организации завершают работы по устранению выявленных ранее замечаний.

Вице-губернатор Николай Линченко поручил комитету по строительству подготовить выездное совещание на этот объект в начале июня, чтобы оценить выполненный объем работ. А что касается детсада на Пискаревском, то руководство компании-подрядчика предупреждено: если до конца месяца не последует полной мобилизации всех сил и средств, то со стороны заказчика будут приняты суровые меры.

- Сейчас начался самый активный период, - подчеркнул Николай Линченко. - А потому помимо взятых на себя обязательств подрядным организациям следует спланировать график дальнейших работ до конца 2019 года и на следующий, 2020 год. В июне власти рассмотрят остальные объекты адресной инвестиционной программы.

Еще несколько не менее значимых для Петербурга социальных объектов будут достроены до конца текущего года. Среди них школа на проспекте Космонавтов на 825 мест. Сегодня ее готовность составляет всего 52 процента. Но подрядная организация возводит объект опережающими темпами и планирует ввести его в эксплуатацию уже в сентябре 2019 года.

Строители уверены, что до конца года откроется и новое здание будущего перинатального центра на территории ГУЗ "Родильный дом N 9", рассчитанное на 270 коек. На сегодняшний день степень строительной готовности центра составляет 90 процентов. Выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и наружных сетей.

А вот больничный корпус с надстройкой для размещения медицинских модулей операционного блока отделения реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице Святителя Луки на Чугунной улице готов на 80-90 процентов.

Чтобы успеть его открыть в декабре 2019 года, а также сохранить существующую планировку и архитектуру смонтированного медицинского модуля, заказчик и подрядчик приняли решение о повторном прохождении государственной экспертизы. В настоящий момент ведется работа с экспертами по согласованию принятых проектных решений.