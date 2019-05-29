В Петербурге на десять лет продлили программу реновации

В Петербурге программа реновации ветхого жилья продлена до 2029 года, она затронет 22 городские территории массовой застройки, сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Северной столицы.

Программа реновации в Петербурге началась в 2009-м году. За это время было построено 580 тысяч квадратных метров жилья, дома общей площадью 600 тысяч "квадратов" сейчас возводятся.

Реновация затрагивает девять из 18 городских районов. Так, в Калининском районе планируется снос ветхого и возведения современного жилья в кварталах на Гражданском, Тихорецком проспектах, а также в Полюстрово.

В Красногвадейском районе территории для реновации находятся в Ржевке и Малой Охте, в программу попало два квартала в Колпино. В Невском районе реновация ждет территорию в Щемиловке и участок между берегами Невы и Славянки.

Снос ветхого жилья ожидается в квартале между Лиговским проспектом, Расстанной, Тамбовской и Прилукской, это Фрунзенский район. До центра города здесь всего несколько километров, но данная территория является депрессивной. В округе находятся шиномонтажные мастерские, автосервисы, склады, а также территории бывших промзон. Сейчас близи данного участка проводится редевелопмент территорий, вместо пустующих промышленных объектов появляются современные жилые дома.

На юго-западе города реновация продолжится в микрорайонах Автово, в Нарвской заставе, Ульянке, Дачном, а также в двух кварталах Сосновой Поляны.

В Московском районе под реновацию определены три квартала, они находятся западнее Варшавской железной дороги и вблизи ЗСД. Данные территории в списке значатся давно, но строительство новых домов, которое должно стать первым этапом перед сносом старых зданий, здесь пока не ведется.

Реновация ожидается даже в Курортном районе. Здесь для программы выделен один участок в поселке Песочный.