В Петербурге победители кадрового конкурса получат работу в Смольном

Россиянам в возрасте от 20 до 35 лет дадут возможность устроиться на государственные и муниципальные должности в Санкт-Петербурге - 29 мая в Северной столице стартовал кадровый конкурс "Мой город - мои возможности", цель которого привлечь в правительство молодых и энергичных руководителей.

Мероприятие организовано по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Конкурс проходит в несколько этапов. На первом - с 29 мая по 24 июня - будут собираться заявки от участников. При этом проявить инициативу смогут не только петербуржцы, но и те, кто живет в других регионах, но готовы реализовать свой талант именно в Санкт-Петербурге. Заполняя анкету, претендент на государственную службу (с каждым из них будет работать опытный наставник) должен будет поставить галочку в соответствующей строке, а еще - написать эссе на тему проблемных для города вопросов, предложив пути их решения.

С 30 июля по 4 августа будет проходить полуфинал, и чтобы пройти дальше участникам необходимо будет реализовать какой-либо социально-значимый проект. Те, кто успешно справится с этой задачей, попадут в финал. Победителей отберут с с 20 по 24 августа, а уже в сентябре в Смольном пройдут первые назначения.

Конкурс "Мой город - мои возможности" - часть запущенной в Санкт-Петербурге программы "35 на 35", которая призвана обновить государственный кадровый состав за счет молодых и талантливых специалистов. Согласно ей, сотрудники в возрасте до 35 лет должны составить 35 процентов руководящих должностей в городе.