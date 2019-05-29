В Петербурге полиция начала масштабные проверки мигрантов

Петербургская полиция проводит оперативно-профилактические мероприятия по местам компактного проживания мигрантов в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверки начаты по поручению начальника ГУ МВД России генерал-майора полиции Романа Плугина. Цель мероприятий - задержание лиц, причастных к совершению конкретного преступления.

- В ночь на 20 мая в кафе на улице Салова произошел конфликт, в результате которого четверо посетителей получили ножевые ранения, - сообщили в полиции. - Формально сотрудники уголовного розыска это преступление раскрыли - установлены лица, подозреваемые в нанесении ножевых ранений. Однако со стороны соотечественников подозреваемых полиция не встретила содействия в розыске злоумышленников.

По сведениям сотрудников правоохранительных органов, виновники поножовщины - уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, которые по оперативной информации скрываются в Петербурге. И поскольку их земляки занимаются укрывательством преступников, "принято решение о масштабных оперативно-профилактических мероприятиях по местам концентрации мигрантов".