Наверное, многие помнят фильм Гайдая "Пес Барбос и необыкновенный кросс". Забег человека вместе с собакой стал традицией и для "Необыкновенного кросса", который вот уже четвертый раз проходит в Полюстровском парке. На этот раз кросс собрал рекордное число участников - около 200 человек. Причем те, кто хотел принять участие, но не имеет собственной собаки, могли взять пса "напрокат". Четвероногих бегунов участникам предоставили приюты "Ржевка" и "Ильинка".

Риелтор Татьяна Ядревская узнала про этот проект из соцсетей. А поскольку живет неподалеку и имеет машину, сочла, что помочь устроителям в доставке собак из приюта к месту старта - ее обязанность.

- Вовсе я не собиралась бежать вместе с ними! - смеется она, обнимая толстобокую и шуструю дворнягу Милли, с которой познакомилась всего пару часов назад. - Но эта собака сразу так меня полюбила, и к тому же она, как сказали в приюте, такая активная, что мы с ней явно выйдем в фавориты гонки.

Впрочем, за те часы, что предшествовали старту, резвая Милли уже набегалась и измотала свою напарницу так, что обе с трудом добрались до финиша. Руки от шлейки Татьяна стерла до мозолей.

- И все равно ничуть не жалею, что ввязалась в эту авантюру, - говорит она. - У меня завтра день рождения. Исполнится 54 года. Но так весело и необычно я свой праздник еще никогда не отмечала.

А молодые супруги Дмитрий и Полина пришли на кросс с крошкой чихуахуа по кличке Отелло.

- Просто попробовать хотим, - поясняет Дмитрий. - Отелло вообще у нас уже многое испытал: мы с ним и в Крым летали, и в Удмуртию при минус 20.

- Он упрямый, своенравный, с людьми не очень умеет контакт находить, - вступает в разговор Полина. - Это я про Отелло, не про Дмитрия. Хотя мужу эти характеристики тоже подходят. Кросс - способ скорректировать характер.

Те, кто не имеет собственной собаки, могли взять пса для кросса "напрокат"

Среди разношерстной толпы привлекает внимание ухоженный пудель. Его хозяйка Наталья Серебрякова признается: Акстель-Лакоста - чемпион мира и обладатель множества других почетных титулов. Да и сама Наталья - мастер спорта по верховой езде. Однако, несмотря на все высокие звания, ей страшно нравится участвовать и в таких вот демократичных соревнованиях.

Маргарита Платова, начальник отдела информации "Центра спорта" Красногвардейского района, поясняет, что кроссы стараются организовать так, чтобы было интересно всем: и участникам забега, и зрителям, и просто владельцам собак или тем, кто только планирует ими обзавестись. Параллельно здесь идет обширная культурная программа: специалисты-ветеринары рассказывают об особенностях ухода, дают индивидуальные консультации.

Рядом - стенды собачьих приютов. Представители "Ильинки" рассказывают, что нынче в кроссе участвуют семь их питомцев, в основном это метисы, но есть и породистая хаски, которая живет здесь со щенячьего возраста. От "Ржевки" в забеге участвуют двенадцать четвероногих бегунов, многие из них - уже ветераны "Необыкновенного кросса". Разумеется, участие в таких мероприятиях это один из способов привлечь внимание к питомцам приютов. Возможно, именно первое знакомство с напарником-бегуном станет для кого-то из собак первым шагом к домашней жизни. Но если все ограничится только дружбой на расстоянии - тоже неплохо. Волонтеры, готовые регулярно навещать приюты, чтобы выгуливать здешних животных, очень нужны. И кстати, многие из тех, кто сейчас обеспечивает сопровождение своих подопечных, пришли в приюты именно после таких вот мероприятий.

Тем временем близится финиш одного из забегов. Вижу, как маленький пекинес, видимо, утомленный гонкой, заканчивает свой бег под мышкой у хозяина. А юный той-терьер все норовит свернуть с дистанции на более интересные ему газоны...