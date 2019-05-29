В Петербурге сбитого пешехода оставили умирать на шоссе

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства гибели мужчины возле дома №404 по Приморскому шоссе. Известно, что пешехода сбил автомобиль.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, личность погибшего установлена, это 41-летний мужчина.

Наезд произошел ранним утром. Судя по всему, машина сбила пешехода и уехала, "скорая" к месту происшествия не вызывалась.

Сейчас назначены судмедэкспертизы, призванные установить характер повреждений, который получил мужчина, время и причину смерти. Нельзя исключать, что если бы водитель сразу же после наезда вызвал "скорую", то пострадавшего можно было спасти.

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей случившегося, проверяют записи камер видеонаблюдения, чтобы установить номер машины и личность человека, который был за рулем автомобиля.