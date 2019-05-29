В Петербурге в массовом ДТП пострадали три человека

В Петербурге возле дома по улице Лени Голикова, 62 столкнулись пять автомобилей. Пострадали три человека.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас выясняются все обстоятельства аварии, в частности, устанавливается, кто спровоцировал ДТП.

Но одно известно точно: столкнулись автомобили Dodge, Renault, Hyundai, Toyota и Volkswagen. В результате пострадали водитель Renault, пассажирки автомобилей Dodge и Hyundai госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Водители и пассажиры двух других машин не пострадали.