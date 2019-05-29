Новости

В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой 17:07
Где в Москве попробовать самые необычные блюда 17:05
Появилось фото обновленного Renault Duster для России 17:04
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 16:57
Юрий Мороз экранизирует роман "Угрюм-река" для Первого канала 16:55
Эксперты назвали десятку самых проблемных подержанных машин 16:46
Создателей "Игры престолов" потребовали выгнать из "Звездных войн" 16:42
Найденный под Владимиром клад археологи оценили в 3,5 млн рублей 16:39
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента 16:38
В Петербурге в массовом ДТП пострадали три человека 16:30
Младенец упал с больничной кровати и умер 16:27
Минздрав оценил новый метод избавления жира на животе 16:27
Посол РФ в Сербии возмутился провокацией в отношении российского дипломата 16:21
МИД РФ: Выдворение журналиста показало реальную цену свободы слова в Литве 16:20
В Коми участнику банды Пичугина дали семь лет колонии 16:09
Changan привезет в Россию новое поколение бюджетного кроссовера CS35 16:04
Санкт-Петербургская интернет-конференция пройдет 30-31 мая 15:50
В Чувашии выпускница умерла во время ЕГЭ 15:49
В Мурманской области украли мост через реку 15:48
Путин наградит многодетных и посетит школу программирования 15:47
Вышел полный трейлер хоррор-сериала "Болотная тварь" 15:42
В Вологде адвокатов задержали за фальсификацию доказательств 15:29
В КЧР задержали предполагаемого дуэлянта-убийцу 15:24
Jaguar Land Rover проинформирует водителя нагревом руля 15:22
В Башкирии директор пойдет под суд после поножовщины в школе 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге в массовом ДТП пострадали три человека

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге возле дома по улице Лени Голикова, 62 столкнулись пять автомобилей. Пострадали три человека.

В Петербурге сбитого пешехода оставили умирать на шоссе

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас выясняются все обстоятельства аварии, в частности, устанавливается, кто спровоцировал ДТП.

Но одно известно точно: столкнулись автомобили Dodge, Renault, Hyundai, Toyota и Volkswagen. В результате пострадали водитель Renault, пассажирки автомобилей Dodge и Hyundai госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Водители и пассажиры двух других машин не пострадали.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии"
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента