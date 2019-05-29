В Петербурге заработали курсы для предпенсионеров

На базе петербургских колледжей и учебных центров в ближайшие дни начнутся первые занятия для граждан предпенсионного возраста. На курсах слушатели смогут повысить свою квалификацию по имеющейся профессии и даже получить новую специальность.

По остаточному принципу

Чем старше человек, тем меньше работодатель готов вкладываться в его обучение. Этот вывод напрашивается из результатов совместного исследования НИУ ВШЭ и ЦСР. В частности, было установлено, что больше всего везет с обучением молодым специалистам.

После получения диплома их какое-то время обучают на предприятиях. Это может происходить на базе собственных учебных центров, в ряде организаций сохранилась система наставничества, иногда сотрудника просто вводят в курс дела его коллеги. Также в период с 23 до 30 лет специалиста могут направлять на дополнительное обучение. И в принципе в это время получаемых знаний оказывается даже несколько больше, чем нужно для выполнения работы.

Все меняется после 30 лет. Несмотря на то что потребность в повышении уровня компетенций сохраняется вплоть до выхода на пенсию, возможность отправиться на курсы получают не более трети сотрудников.

Исследование не затрагивало области образования или здравоохранения, где повышение квалификации является необходимым с точки зрения трудового законодательства. Тем не менее оно вполне отражает ситуацию, сложившуюся на рынке труда.

Причин, по которым возрастных сотрудников редко обучают за счет организаций, несколько. Работодатели опасаются, что такие специалисты быстро уйдут на заслуженный отдых и средства окажутся потрачены впустую. Правда, по данным Минтруда России, около половины пенсионеров остаются работать на своих предприятиях.

Есть и второй популярный миф. HR-службы многих компаний находятся в уверенности, что возрастной сотрудник обладает достаточным опытом и в принципе не нуждается в новых компетенциях. Из-за этого и возникают сложности: пока более молодые специалисты знакомятся с нововведениями в законодательстве, новыми технологиями и инновационными методиками, их более взрослые коллеги выполняют работу по тем же алгоритмам, что были приняты 20 лет назад. Естественно, их результаты оказываются ниже, нежели у обучившихся специалистов, они получают меньшую зарплату, снижаются шансы на карьерный рост. Все это в конечном счете приводит возрастных сотрудников к замкнутому кругу, когда их эффективность падает, они оказываются первыми кандидатами на вылет в случае сокращения штатов и долго не могут найти работу на открытом рынке труда.

В равных условиях

Чтобы обеспечить честную конкуренцию на рынке труда, на федеральном уровне было принято решение о создании системы обучения граждан предпенсионного возраста. Так, в Петербурге в этом году через специальные курсы пройдут 1787 человек, это очень много. Для сравнения: в соседней Ленобласти программа на этот год рассчитана на 299 человек.

Регионы выбирали цифры не сами. Перед запуском программы по линии Минтруда прошло большое исследование, в ходе которого выявлялась потребность в обучении предпенсионеров. В Петербурге высокая цифра обусловлена большим количеством граждан предпенсионного возраста, которые работают на предприятиях города, а также высокой конкуренцией на рынке труда.

Объем финансирования программы на 2019 год в Северной столице составляет 122 миллиона 315 тысяч 500 рублей. 95 процентов из этой суммы будет перечислено из федерального бюджета.

Программа рассчитана на две категории граждан: это безработные и те, кто трудоустроен, но нуждается в получении новой специальности или повышении квалификации по уже имеющейся профессии.

Курсы будут длиться от 18 до 500 часов в зависимости от специфики программы.

Каждый регион выбирает сферы, в которых будут обучаться сотрудники, обычно ориентируются на потребности рынка труда. Например, программа позволит повысить квалификацию токарям, наладчикам, специалистам по электрооборудованию; работники бухгалтерии смогут узнать о последних нововведениях в 1С; парикмахеров познакомят с наиболее актуальными сейчас методами стрижки и окрашивания; поваров научат работать с современным оборудованием.

- Всего в утвержденном перечне более 70 специальностей. Но список не окончательный. Мы ориентируемся на работодателей. Если компании нужно будет обучить сотрудника предпенсионного возраста по редкой специальности, мы готовы специально под это искать учебный центр, - говорит начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Людмила Колдунова.

Алгоритм следующий: компания подает заявку на участие в программе. Далее комитет по труду и занятости населения ищет в Петербурге учебные центры, осуществляющие подготовку специалистов по необходимому направлению. Затем с образовательным учреждением заключается договор.

В этом году курсы пройдут 1787 человек. Они смогут выбрать одну из 70 специальностей

По словам Людмилы Колдуновой, на оформление всех этих вещей уходит примерно месяц. Если профессия есть в списке утвержденных, то от заявки до курсов проходит всего пара недель. По окончании курсов сотрудники, прошедшие переподготовку, будут получать диплом государственного образца; тем, кто повысил квалификацию, дадут свидетельство.

Важный момент - учебная программа утверждается с работодателем.

- Мы хотим, чтобы курсы были максимально полезны, способствовали как развитию самого гражданина, так и компании, где он работает, - говорит Колдунова.

Возможность направить на обучение работников предпенсионного возраста еще есть, в Службе занятости населения Санкт-Петербурга ждут работодателей. На обучение принимаются сотрудники в возрасте 50,5 года для женщин и 55,5 - для мужчин.

Без очереди

- У нас разработан целый план по повышению квалификации сотрудников. И неважно, какой возраст у специалиста, на учебу мы отправляем всех, - рассказывает начальник отдела кадров жилкомсервиса N 4 Приморского района Петербурга Наталья Морозова.

Организация одной из первых направила сотрудников предпенсионного возраста на обучение. В ближайшее время повышать свою квалификацию будут 13 работников жилкомсервиса. Это специалисты по бухгалтерскому учету и налогообложению, управлению документацией организации, операторы диспетчерской службы, а также управляющие многоквартирным домом. Курсы будут проходить на базе учебного центра Жилищного комитета. Именно там сотрудники коммунальных служб традиционно повышают свою квалификацию.

- Мы очень тесно сотрудничаем со Службой занятости, поэтому в курсе всех новых проектов, - говорит Морозова. - Узнав о программе, мы в этот же день подготовили заявку.

Интерес жилкомсервиса к программе обучения объясняется просто. Еще пять-десять лет назад жилищно-коммунальная сфера Петербурга испытывала острый недостаток кадров. На работу принимали практически всех желающих. И зачастую это были люди без профильного образования. За пять-десять лет они получили бесценный опыт и стали достойными специалистами. Но теоретической базы у них нет, поскольку нет образования.

Плюс ко всему сейчас в жилищно-коммунальную сферу вводятся профстандарты, которые закрепляют необходимость профильного образования.

Поэтому петербургские жилкомсервисы занимаются обучением своих сотрудников. Наталья Морозова говорит, что в их организации план прохождения курсов составлен на год вперед. Записывают туда всех в порядке очередности.

- За последние годы у нас прошли обучение 56 сотрудников. И в целом почти все готовы учиться, ведь это открывает возможности как для саморазвития, так и для карьерного роста, - отмечает Морозова.

Среди тех, кто пойдет на курсы от жилкомсервиса, кто-то должен был отправиться на занятия в следующем году, кто-то через год. Благодаря новой программе они смогут обучиться без очереди. Курсы сотрудники будут проходить с отрывом от производства, этот период им будет оформлен как отпуск в связи с повышением квалификации.

Петербургский тракторный завод имеет долгосрочную программу обучения кадров, в которую попадают все категории работников независимо от их возраста. Все сотрудники завода повышают свою квалификацию в рамках стратегии развития персонала предприятия. Также ежегодно работники завода повышают свою квалификацию и в рамках государственных программ по опережающему обучению. В этом году появилась отдельная государственная программа по обучению работников предпенсионного возраста, и руководство приняло решение участвовать в данной программе. Скоро начнут обучение сотрудники предпенсионного возраста Петербургского тракторного завода.

Сейчас на заводе трудятся 2870 человек, из них 200 относятся к категории предпенсионеров.

Сотрудники отдела управления персоналом провели беседы с каждым из них, рассказали о важности данного вида обучения и о возможности получения дополнительного образования.

Обучить сразу 200 человек в первом потоке невозможно. Поэтому предприятие будет отправлять специалистов на обучение поэтапно. По словам Людмилы Колдуновой, как оформлять ушедшего на курсы сотрудника, решает кадровая служба предприятия. Курсы могут проходить как с отрывом от производства, так и без него, например, в вечернее время.

Первыми на участие в программе заявились предприятия, где обучение сотрудников поставлено на поток. Но в комитете по труду и занятости населения говорят, что ждут всех, будут рады и тем компаниям, где в принципе никогда не отправляли своих работников повышать квалификацию.

Если речь идет о небольшом числе сотрудников, то их могут присоединить к другой группе, в том числе повышающей свою квалификацию в рамках иных государственных программ. Возможно и обучение двух-трех человек в случае согласия учебного центра. Программа обучения предпенсионеров рассчитана до 2024 года. Людмила Колдунова отмечает, что практические алгоритмы ее реализации только формируются, поскольку предусмотреть все невозможно. Она приглашает работодателей обращаться в районные агентства занятости, формировать заявки, даже если обучить нужно одного-двух сотрудников, программа обучения редкая и уникальная или необходимо приобрести компетенции сразу в нескольких областях. Тогда появится возможность по каждому случаю разбираться уже не в гипотетической, а в практической плоскости и, весьма вероятно, находить решения. Служба занятости заинтересована в активном участии работодателей Санкт-Петербурга в программе и стремится организовать процесс так, чтобы предприятия были максимально избавлены от бюрократических формальностей и получили реальную пользу от ее реализации.