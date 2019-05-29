В Петрозаводске работает пансионат для пожилых людей под названием "Моя бабуля". Открыла его руководитель одноименного благотворительного фонда Светлана Барташевич. Ее некоммерческая общественная организация стала первой в Карелии, занесенной в государственный реестр поставщиков, оказывающих стационарные социальные услуги.

"Моя бабуля" располагается в цокольном этаже обычной пятиэтажки. Светлана сама нашла помещение, отремонтировала его на собственные средства. Теперь здесь живут 27 человек.

- У нас все по-семейному, - говорит Светлана Барташевич. - Нет четких правил. Тот, кому хочется отдыхать, - отдыхает, есть желание заняться каким-то делом - пожалуйста. Наши бабушки (а их подавляющее большинство) должны чувствовать себя здесь как дома.

Комнаты на двоих и на троих. Белое постельное белье, покрывала, тумбочки, шкафы. У одного возле кровати небольшая картина, у другого - игрушка.

Нине Александровне - 78-й год. Шустрая сухонькая старушка с живыми глазами. Она из старожилов, здесь живет уже два года.

- А семья у вас есть?

- Дочь спилась, бросила своих детей. Я их растила. Они меня любят и, если увидят, то сразу ко мне кинутся.

- Внуки навещают?

- Они в Матросах. И дочь тоже.

В поселке Матросы находится психиатрическая больница, в которой лечат в том числе и от алкоголизма.

В комнате напротив - швейная машинка. На ней еще одна обитательница "Моей бабули" 78-летняя Валентина Семеновна подшивает, латает, переделывает вещи соседям по пансионату. Она из Луганска. Всю жизнь там прожила. А потом в Донбассе начались военные действия, и женщина осталась без дома. Кума позвала к себе в Петрозаводск...

- Когда кума умерла, ее дочь предложила: "Оставайся с нами". Но через какое-то время к ней переехали дети со своими детьми и стало тесно. Так я и оказалась в пансионате, - рассказывает Валентина Семеновна. - Здесь меня все устраивает. Много-то и не нужно. Главное, чтобы работа была, я без нее совсем не могу. Если нечего делать на машинке, вышиваю.

Валентина Семеновна показывает красивые картины, вставленные в рамочки. На вопрос: "Не хотели бы вернуться на родину?" - вздыхает: "А куда возвращаться? Дома нет..."

Практически у каждого постояльца нелегкая судьба. Есть пожилая женщина, которая уже не всегда понимает, что делает. Ее определила в пансионат дочь, муж которой поставил ультиматум: или он, или мать. Есть мужчина, которого новоиспеченная жена обобрала до нитки, а потом полуслепого и плохо ориентирующегося в пространстве отправила на поезде в чужой город. Есть старушки, которых избивали и, забрав пенсию, выгоняли из дома родственники....

Конечно, они не остались бы на улице, их пристроили бы в государственное учреждение. Но надо было ждать, мест на всех не хватает. Да и огромные интернаты пугают пожилых. А здесь маленькое семейное заведение.

Тем временем Светлана Барташевич работает над расширением пансионата. Сейчас идет ремонт в здании, куда переедут нынешние постояльцы. А в осводобившемся помещении откроется Дедсад для пожилых людей.

Прямая речь

Светлана Барташевич, руководитель благотворительного фонда "Моя бабуля":

- У всех остается шанс на возвращение домой. Как-то из больницы к нам привезли мужчину средних лет после инсульта. Он не мог говорить. Ухаживать за ним некому, у него только престарелая мама. Мы помогали, занимались с ним.

И первое, что он сказал, когда смог это сделать: "Я поеду домой. У меня там мама". Сейчас ему помогает сиделка. В нашем пансионате живет 90-летняя Ольга Григорьевна, которая побывала не в одном учреждении. И отовсюду сбегала. А у нас уже два года. Со всеми пожилыми людьми работают психолог и трудовик. Мы применяем специальные методики для сохранения памяти, стабилизации деменции.

Что касается меня, то в моей жизни произошла большая трагедия: погиб сын. Я даже рассматривала возможность уйти в монастырь. Но у меня была еще и дочь. Поэтому решила заняться таким делом, помогать тем, кому тяжело. Так и появился благотворительный фонд "Моя бабуля", а потом и два пансионата. Второй - для людей маломобильных.