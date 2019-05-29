В Вологде адвокатов задержали за фальсификацию доказательств

В Вологде задержали пять человек по подозрению в фальсификации доказательств уголовного дела о крупном мошенничестве. Среди задержанных - два адвоката, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По версии ведомства, в 2018 году конкурсный управляющий транспортной компании обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он сообщил о хищении шести автобусов, на которые был наложен арест. Была назначена проверка.

Эти разобранные автобусы впоследствии обнаружили следователи на базе металлолома. Выяснилось, что два пристава-исполнителя подделали документы и сняли с автобусов арест. Потом вместе с приятелями сдали их в металлолом, получив 3,2 миллиона рублей при фактическиой стоимости в 24,8 миллиона. Деньги поделили. В отношении компании возбудили уголовные дела. Шесть похищенных автобусов стали вещдоками по делу о совершенном мошенничестве.

Адвокат Вологодской палаты адвокатов, являясь защитником одного из подозреваемых, и его коллега, который лишился адвокатского звания, решили помочь фирме. Они уничтожили три из шести автобусов - распилили, разрезали на металлолом, на запчасти. Как считают в СК, разборка автобусов помешала идентификации машин, объективному определению их стоимости, воспрепятствовала всестороннему, полному и объективному расследованию по делу.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.