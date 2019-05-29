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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сайт поможет

Запущен портал Петербурга к Евро-2020
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 116(7874)

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге объявил в среду о запуске специального проекта welcome2020.ru. Это интернет-платформа, которая поможет болельщикам узнать все самое интересное о турнире, который следующим летом примет Санкт-Петербург. В городе на Неве, напомним, пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу и четвертьфинал.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Названа минимальная стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге

За основу портала взят опыт портала чемпионата мира-2018, который помогал болельщикам со всего мира, планировавшим путешествие в Россию на главный футбольный форум четырехлетия.

- Мы постарались учесть и развить тот позитивный опыт, сделав новую платформу welcome2020 одновременно интересной огромной аудитории болельщиков и отвечающей всем актуальным требованиям проекта Евро-2020, - цитирует генерального директора Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина пресс-служба организации.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Чемпионат Европы по футболу - 2020
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