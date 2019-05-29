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29.05.2019 12:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кубанский доктор назвал 10 правил безопасного детского отдыха летом

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ко Дню защиты детей, который отмечается первого июня по всей стране, министр здравоохранения Кубани доктор медицинских наук Евгений Филиппов перечислил десять главных правил здоровья и безопасности детей во время летнего отдыха. Рекомендации сегодня опубликованы на официальном сайте ведомства.

Фото: Наталья Хрусталева
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Правило первое - маленького ребенка нельзя оставлять без присмотра, особенно во время купания.

Второе: следите за окнами! Не позволяйте малышам становиться на подоконники. Москитные сетки не выдерживают даже небольшой нагрузки.

Третье: детям не место возле открытого огня и раскаленных предметов!

Четвертое: старшие дети тоже нуждаются в вашем усиленном внимании. Интересуйтесь, не увлекается ли ребенок "зацепингом" или не ныряет ли в воду там, где это запрещено. Ожоги от катания на поездах и травмы позвоночника могут привести к трагедии. Лучше увлечь ребенка экстремальными видами спорта в клубе под присмотром инструкторов.

Пятое: соблюдайте ПДД. Не забывайте о детских креслах и не позволяйте детям кататься на скутерах, велосипедах и т. п. на дорогах.

Шестое: осматривайте детей после прогулки по парку или лесу. В весенне-летнее время особенно много клещей.

Седьмое: обязательно прививайте детей от всех инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря. Соблюдайте личную гигиену и пейте только очищенную воду.

Восьмое: При первых признаках заболевания не занимайтесь самостоятельной диагностикой и лечением ребенка. Обязательно обращайтесь к врачу!

Девятое: обращайте внимание на поведение подростка. Раздражительность может быть следствием зависимости от курения, алкоголя или наркотиков. Не надо думать, что "это пройдет". Чем дольше вы бездействуете, тем сложнее будет справиться с этой проблемой. Обратитесь к специалисту.

Правило десятое: Мы все заняты на работе, но во время каникул о свободном времени детей лучше позаботиться заранее. Займите ребенка чем-то полезным. Будьте на связи с ним. Не провоцируйте конфликты, старайтесь решать все вопросы мирным путем.

Кстати

По информации министерства образования, науки и молодежной политики Кубани, нынешним летом года в регионе будут открыты 1008 лагерей дневного пребывания (на базе школ) и специализированные (профильные), где смогут отдохнуть более 96 тысяч ребят. Направленность смен разнообразна: творческая, физкультурно-спортивная, эколого-биологоческая, техническая. Также будет организован отдых детей в стационарных и передвижных палаточных лагерях. Кроме того, летом на черноморском побережье края отдохнут сотни тысяч дететй со всей страны.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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