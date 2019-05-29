Кубанский доктор назвал 10 правил безопасного детского отдыха летом

Ко Дню защиты детей, который отмечается первого июня по всей стране, министр здравоохранения Кубани доктор медицинских наук Евгений Филиппов перечислил десять главных правил здоровья и безопасности детей во время летнего отдыха. Рекомендации сегодня опубликованы на официальном сайте ведомства.

Правило первое - маленького ребенка нельзя оставлять без присмотра, особенно во время купания.

Второе: следите за окнами! Не позволяйте малышам становиться на подоконники. Москитные сетки не выдерживают даже небольшой нагрузки.

Третье: детям не место возле открытого огня и раскаленных предметов!

Четвертое: старшие дети тоже нуждаются в вашем усиленном внимании. Интересуйтесь, не увлекается ли ребенок "зацепингом" или не ныряет ли в воду там, где это запрещено. Ожоги от катания на поездах и травмы позвоночника могут привести к трагедии. Лучше увлечь ребенка экстремальными видами спорта в клубе под присмотром инструкторов.

Пятое: соблюдайте ПДД. Не забывайте о детских креслах и не позволяйте детям кататься на скутерах, велосипедах и т. п. на дорогах.

Шестое: осматривайте детей после прогулки по парку или лесу. В весенне-летнее время особенно много клещей.

Седьмое: обязательно прививайте детей от всех инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря. Соблюдайте личную гигиену и пейте только очищенную воду.

Восьмое: При первых признаках заболевания не занимайтесь самостоятельной диагностикой и лечением ребенка. Обязательно обращайтесь к врачу!

Девятое: обращайте внимание на поведение подростка. Раздражительность может быть следствием зависимости от курения, алкоголя или наркотиков. Не надо думать, что "это пройдет". Чем дольше вы бездействуете, тем сложнее будет справиться с этой проблемой. Обратитесь к специалисту.

Правило десятое: Мы все заняты на работе, но во время каникул о свободном времени детей лучше позаботиться заранее. Займите ребенка чем-то полезным. Будьте на связи с ним. Не провоцируйте конфликты, старайтесь решать все вопросы мирным путем.

Кстати



По информации министерства образования, науки и молодежной политики Кубани, нынешним летом года в регионе будут открыты 1008 лагерей дневного пребывания (на базе школ) и специализированные (профильные), где смогут отдохнуть более 96 тысяч ребят. Направленность смен разнообразна: творческая, физкультурно-спортивная, эколого-биологоческая, техническая. Также будет организован отдых детей в стационарных и передвижных палаточных лагерях. Кроме того, летом на черноморском побережье края отдохнут сотни тысяч дететй со всей страны.