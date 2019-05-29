Госдума дала Apple время до 10 июня для правильного указания Крыма

Корпорация Apple попросила у Госдумы дополнительное время для того, чтобы отобразить Крым как территорию России в ряде своих приложений. Депутаты согласились.

Народные избранники и представители компании уже не раз обсуждали эту проблему. Ранее Apple после обращения ГД поправила принадлежность Крыма в приложении "Карты", где Симферополь и Севастополь теперь обозначены как российские города.

- Но вот в приложении "Погода" не говорится, к какой стране относятся города Крыма, хотя про другие населенные пункты такая информация сообщается, - заявил журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Корпорация взялась исправить этот недочет в срок до 29 мая, но не успела.

Теперь Apple попросила дополнительное время до 10 июня для уточнения в центральном офисе в США "технических и временных возможностей" по дальнейшей корректировке своих приложений, пояснил глава комитета.

При этом он предупредил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции "не снимает вопрос с контроля и намерен добиться от корпорации Apple исполнения российского законодательства в полном объеме".

Перед этим Госдума успешно решила подобные же проблемы с компанией Google.