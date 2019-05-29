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29.05.2019 12:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Артерии - реки, глаза - озера

Корреспондент "РГ" в числе первых туристов прошел новой экологической тропой
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 115(7873)
Вместо водной глади - сухие стебли рогоза. Именно так выглядели еще совсем недавно озера Камышистое, Кружное и Проклятое в пойме, образованной Волгой и ее рукавом Ахтубой. Сбросов через гидроузел многие годы было недостаточно. И даже в самые многоводные лета влага сюда не доходила: протоки были завалены землей и илом. Но пойма включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО: здесь растут краснокнижные растения и гнездятся редкие виды птиц. Люди спохватились и начали спасение природного парка.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Для туристов открыли новую экологическую тропу "Три озера", и по длинному маршруту можно отправиться в конной повозке. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Для туристов открыли новую экологическую тропу "Три озера", и по длинному маршруту можно отправиться в конной повозке. Фото: Роман Мерзляков/РГ

- Было очень много сухих деревьев и мусора. Из-за этого происходили пожары. Мы находимся недалеко от города, здесь всегда много отдыхающих и рыбаков, которые оставляют после себя пакеты, банки, бутылки. После того как в окрестностях провели экологическую реабилитацию, стараемся поддерживать чистоту, чтобы можно было любоваться раздольем заливных лугов и дубовыми рощами, - рассказал глава Куйбышевского сельского поселения Геннадий Сульдин.

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- Реабилитация - это расчистка русла, укрепление берега, восстановление традиционной для этих мест растительности. Здесь могут проходить практику студенты, есть чему поучиться и школьникам. Они узнают не только много нового о растениях и животных, но и увидят их воочию. Если кто-то захочет просто погулять, то это не запрещено. Единственное, на территорию нельзя заезжать на машине, только на велосипеде - его, кстати, можно взять напрокат здесь же. Еще из запретов: нельзя проводить массовые мероприятия и жечь костры, - говорит директор природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" Наталья Лопанцева.

Часто реки называют водными артериями земли. Но это не единственная аналогия с живым организмом. Так, водно-болотные угодья вполне официально именуют глазами ландшафта. Родная земля смотрит на нас. Но глаза-озера из-за маловодья зарастают сорной травой. В народе ее называют камышом, но на самом деле это тростник, или рогоз.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Водоемы расчистили и углубили. А из поднятого грунта насыпали острова: на Кружном - один, на Камышистом - четыре, а на Проклятом - восемь. Чтобы вода поступала беспрепятственно, восстановили и исчезнувшую было протоку от ерика Каширин. По ней ручьи будут добегать до озер. О том, что природа оживает, свидетельствуют вернувшиеся в пойму утки и крачки.

- Берега протоки, чтобы не было эрозии, укрепляем фашинами. Это стебли и ветки, перевязанные веревками. Фашины не размываются во время половодья и удерживают грунт берегов, пока не сгниют. Но за это время происходит естественное закрепление склонов. В верхней части берега, также для его укрепления, высадили ежевику. Сейчас ягодами уже можно лакомиться, - рассказала ведущий специалист природного парка Ангелина Шарапонова.

Особенно красиво здесь весной: повсюду желтеют тюльпаны Биберштейна. Те самые, которые незаконно продают под видом подснежников. Пахнет свежескошенной травой. Ходить можно безбоязненно. В пойме нет ядовитых змей, только узорчатый полоз и водяной уж.

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Флора и фауна ведут не менее ожесточенную конкурентную борьбу, чем государства. Одни виды стараются выжить другие с облюбованной территории, не гнушаясь при этом никакими средствами. Как-то в 80-х годах прошлого века по совету американцев в пойме посадили ясень. Казалось бы, вполне безобидное и неприхотливое дерево. Но в условиях Волго-Ахтубинского междуречья "понаехавший" начал очень агрессивно вести себя по отношению к местным тополям, заглушая их. Чтобы сохранить аутентичную экосистему, лесникам пришлось взять шефство над тополями.

- В каждом природном парке мы стараемся создать сеть стоянок, чтобы ликвидировать стихийный туризм со всеми его негативными последствиями. Организованны специальные маршруты для туристов протяженностью 10 километров и 2,5 километра. Всего в области уже около 50 экологических троп. Будем развивать это направление, - отметила начальник отдела развития системы особо охраняемых природных территорий облкомприроды Наталья Марьянкова.

Тем временем

В этом году в пойме появится еще два маршрута: "Последний землепроходец", посвященный полярнику Никифору Бегичеву, уроженцу села Царева, и "Обитель птиц" с реабилитационным центром для пернатых, которые пострадали от браконьеров. Рядом с хутором Вязовка открылась экологическая тропа, которую в честь спасенных водоемов назвали "Три озера". Она предназначена как для обычных туристов, так и для студентов-экологов, географов и биологов. Можно выбрать маршрут короткий пешеходный и длинный - для велосипедистов или конников. А в мае-июне, когда местность бывает затоплена, экскурсию можно совершить на параплане или воздушном шаре.

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