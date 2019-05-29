Крымчанам показали рассекреченные архивы времен Великой Отечественной

ФСБ открыла неизвестные страницы деятельности органов госбезопасности в годы войны. Накануне 75-летия освобождения Крыма от фашистов в Центральном музее Тавриды открылась выставка рассекреченных документов "Чекисты в третьем сталинском ударе".

О подвиге неизвестных разведчиков, роли испанских подрывников в партизанском движении полуострова и множестве других интересных фактов можно узнать, посетив экспозицию.

Под грифом...

В уникальной экспозиции собраны документы из Центрального архива ФСБ и ее крымского управления. Они приоткрывают совершенно новые страницы войны, до сих пор незнакомые ни широкой общественности, ни даже специалистам. 156 документов - около 1500 страниц текста - рассказывают о неизвестных подвигах сотрудников спецсслужб и об истории борьбы с предателями и коллаборационистами в оккупированном Крыму.

- Документы действительно представляют огромнейшую ценность, - рассказал представитель УФСБ Сергей Терехов. - Это не просто сводки об освобождении того или иного города. Каждый документ - это судьба человека, результат какой-то секретной операции, поимки шпиона.

Один из самых важных фактов, представленных на выставке, знакомит с подвигом агента СМЕРШ под кодовым именем "Дочурка". В августе 1943 группу СМЕРШ Отдельной Приморской армии в составе двух девушек 20 и 22 лет забросили в Крым для оперативной работы.

- По накалу противостояния спецслужб, концентрации немецких разведшкол на одной небольшой территории с Крымом не мог сравниться ни один другой регион, - рассказал Сергей Терехов.

Одной из девушек удалось внедриться в такую разведшколу и передать данные о 65 немецких агентах, готовившихся к заброске в тыл Красной армии, или законспирированных "спящих" агентах, которых немцы намеревались оставить в Крыму после отступления. Подлинное имя 22-летней героини остается под грифом "совершенно секретно" спустя 75 лет после освобождения Крыма. Даже в рассекреченных документах ее фамилия закрыта.

- Российское законодательство таково, что раскрыть личные данные сотрудников разведки или контрразведки можно только с их личного согласия или с согласия близких родственников, - говорит доктор исторических наук Александр Зданович.

Но ведь многих героев уже нет в живых, а их потомки могут и не знать о роли своих дедов и прадедов в войне. Историки надеются, что к 75-летию Победы, которое страна будет отмечать в будущем году, произойдут изменения на законодательном уровне, и россияне узнают имена своих героев, до сих пор хранящиеся в архивах спецслужб.

Спасибо, камрад!

Незнакомые страницы истории открывают рассекреченные документы, рассказывающие о роли различных подразделений органов госбезопасности на территории полуострова.

- До захвата Севастополя в июле 1942 года руководство всей деятельностью партизанского движения велось оттуда, - рассказал "РГ" кандидат исторических наук, соавтор книги "Чекисты в подпольном и партизанском движении Крыма. 04 отдел" Александр Бутовский. - После этого, в 1943 и до начала 1944 года, здесь работали все спецподразделения. Это были группы СМЕРШ, ОМСБОН, СМЕРШ 51-й армии, разведка 51-й и Приморской армий.

Основным средством связи с большой землей были самолеты, садившиеся на лесные аэродромы партизан. Всего за время оккупации в Крым с большой земли малой авиацией был переброшен 251 сотрудник органов государственной безопасности и спецподразделений. Кроме того, часть особистов десантировалась.

Одна из неизвестных страниц войны касается роли ОМСБОН НКВД в освобождении Крыма. В их составе были воины-интернационалисты из США, Германии, Франции, Румынии, Польши, Испании, Вьетнама, Китая. Испанцы из этого спецподразделения госбезопасности участвовали в партизанском движении на полуострове.

- Десять испанских подрывников забросили в Крым на парашютах, - рассказал Александр Бутовский. - В 1943 году с их помощью партизаны пустили под откос восемь немецких эшелонов в Крыму. За первые два года оккупации удалось подорвать только четыре эшелона.

Беспримерное мужество и самопожертвование отличали чекистов в самые трагические дни обороны Севастополя. Летом 1942 года, когда стало ясно, что город не устоит под натиском фашистов, для эвакуации архива особого отдела НКВД и 40 его сотрудников, прижатых к морю на мысе Херсонес, из Новороссийска выслали пять торпедных катеров. Но забрать всех моряки не могли. Руководитель этой спасательной операции отдал свое место в катере беременной женщине - врачу севастопольского госпиталя. Она выжила и добралась до большой земли, а оставшиеся чекисты приняли свой последний бой.

Впервые историки смогут ознакомиться и с некоторыми до сих пор неизвестными материалами о Керченской канатной дороге.

- Рассекречены документы об аварии на канатной дороге, когда в результате ошибок капитанов барж были поломаны ее опоры, - рассказал Сергей Терехов. - В документах рассказывается о том, как реагировали на это органы госбезопасности.

Из открытых материалов можно узнать, что докладывали Сталину о настроениях офицеров отдельной Приморской армии, освобождавшей Крым со стороны Керчи, и о смене командующего перед наступлением.

"Это вам не советская власть"

Коллаборационизм - еще одна малоизвестная страница войны и послевоенной истории, о которой рассказывают документы.

- Обратите внимание, что на стендах почти все фотографии подпольщиков довоенные. Почему? Потому что их выдали, и они погибли, - говорит кандидат исторических наук, доцент Крымского федерального университета Дмитрий Омельчук. - Розыск предателей был частью работы органов госбезопасности в послевоенный период, о котором мы мало знаем. Он растянулся на десятилетия. Например, женщину, выдавшую фашистам легендарную группу "Сокол", осудили только в 60-е годы. А карателя из концлагеря в совхозе "Красный" справедливое возмездие настигло уже в 70-е.

"Работайте, как следует, по-настоящему. Это вам не советская власть", - так напутствовал виноградарей "Массандры" в годы оккупации ее управляющий. Его усердие во имя Германии суд оценил 10 годами лагерей. После освобождения Крыма перед чекистами встали новые задачи. На выставке впервые обнародованы документы о прочесывании севера полуострова и очистке тыла четвертого Украинского фронта. В Крыму начался призыв в ряды Красной армии и фильтрационная работа с населением.

- Тогда встал вопрос, а чем вы занимались, когда полуостров был оккупирован немцами? - говорит Сергей Терехов. - В органах госбезопасности считали, что этого человека нельзя призывать в армию, потому что он был пособником фашистов и может, получив оружие, перейти на сторону врага. И такая работа тоже проводилась.

Кстати, документы развеивают один из мифов о войне, будто под железную руку чекистов попадали буквально все, кто так или иначе оказался на оккупированной территории. На самом деле это не так.

- Особенность дел о коллаборационизме в том, что огульного обвинения не было. До трети дел закрывались на этапе следствия. То есть не был доказан состав преступления, - говорит историк Дмитрий Омельчук. - В отдельных случаях это делал военный трибунал, в исключительных случаях - апелляционный суд.

Ученым еще предстоит тщательно проанализировать рассекреченные документы. Не позднее июля их издадут отдельным сборником, и они станут доступны специалистам и общественности в печатном виде. А выставка "Чекисты в третьем сталинском ударе" открыта до конца лета. Организаторы предполагают ознакомить с ее экспонатами жителей разных регионов Крыма.

Справка "РГ"

В 1943 году в самом узком месте Керченского пролива фашисты построили канатную дорогу для переброски грузов прижатым на Тамани своим частям. При отступлении немцы уничтожили канатку, а зимой 1943-1944 годов ее снова восстановили уже советские войска. После освобождения Крыма в проливе возобновилось судоходство, а вскоре началось строительство моста. Необходимость в канатке отпала, ее демонтировали и перебросили в Карпаты, где развивалось наступление советских войск. Но события происходили так стремительно, что отправленная на запад канатная дорога уже не потребовалась и там.

P.S.

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН) - советское воинское соединение, входившее в состав IV (партизанского) управления НКВД СССР. Перед бригадой стояли задачи ведения разведопераций, организации партизанской войны, создания агентурной сети на оккупированных территориях, руководства специальными радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника. 10 июня 1943 года спецгруппа ОМСБОН из отряда "Соколы" из 12 человек приземлилась на парашютах в расположение Второго сектора партизан Крыма.