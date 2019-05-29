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29.05.2019 11:47
Проект: В регионах

Нарушители чистоты в Ростовской области оштрафованы на 30 миллионов

Текст: Сергей Терентьев
Областная административная инспекция с начала года выявила более 4,5 тысячи нарушений регионального закона в сфере благоустройства. В результате административные наказания понесли почти полторы тысячи должностных лиц, 884 компаний и 1745 физических лиц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общая сумма штрафных санкций составила 30,7 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона. "Лидерами" по числу выявленных нарушений стали Ростов-на-Дону и Таганрог.

Фото: Эльмира Аширова
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Ранее, когда губернатор Василий Голубев давал поручение о постоянной работе по благоустройству, особо внимание он просил обратить на соблюдение правил благоустройства территорий муниципальных образований. И сегодня 56 процентов всех административных дел возбуждено именно за нарушения порядка содержания в муниципалитетах.

Второе по распространенности нарушение - торговля в неустановленных местах. Больше всего нарушений в сфере благоустройства нашли в крупных городах: Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Новошахтинске, Новочеркасске, а также в Сальском, Цимлянском, Миллеровском, Неклиновском и Тарасовском районах.

Сейчас областные власти делают упор и на ликвидацию несанкционированных свалок. Конечно, эта проблема касается всей страны, и донской регион в этом отношении отнюдь не самый "грязный". Но как показывает мониторинг, эта проблема сильно волнует жителей Ростовской области, поэтому на борьбу со стихийными мусорками в муниципалитетах в этом году должны быть брошены дополнительные силы.

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