Новости

МЧС передало экстренное предупреждение о жаре в Москве 11:08
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете 11:07
Летом в 12 московских парках откроются читальни 11:00
Путин пообщался с Лукашенко в Казахстане 11:00
Водитель избежал большого штрафа благодаря "Святому Духу" 11:00
В Самаре суд признал экстремистской группу "Алля-Аят" 10:56
Си Цзиньпин примет участие в работе ПМЭФ-2019 10:50
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача 10:47
Совфед прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева 10:45
В Иркутской области под колесами автобуса погиб ребенок 10:42
Лидеры Союзного государства принимают участие в саммите ЕАЭС 10:40
Кустурица презентует новую книгу на фестивале в Железноводске 10:34
Взрыв газа разрушил семь гаражей в Воронеже 10:25
В Петербурге сбитого пешехода оставили умирать на шоссе 10:24
В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада 10:22
Состояние раненной топором саратовской школьницы стабилизировалось 10:20
В Красноярском крае разграбили древний курган 10:08
Выгорание на работе официально признано болезнью 10:07
Хабаровчанка пойдет под суд за смерть дочери от непотушенной сигареты 10:04
Как устроен новый завод кабин КамАЗа 10:03
Упавшего в коллектор в Хабаровске ребенка поместили в реанимацию 09:52
Пермские судебные приставы нашли должника в шкафу 09:48
Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста 09:45
Курц заявил о желании вновь стать канцлером Австрии 09:44
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1" 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 11:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На стажировку в Крым

На полуостров приедут студенты из Сербии и Китая
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 114(7872)
Осенью в Крым приедут студенты географических факультетов из Сербии и Китая. Инициатором международной стажировки выступило Русское географическое общество (РГО) в РК. Подобный проект станет первым для регионов России.

Председатель Совета Российского союза спелеологов, ученый секретарь отделения РГО в РК Геннадий Самохин рассказал, что стажировка поможет наладить сотрудничество между молодежью, а в дальнейшем - реализовать совместные научные проекты, а также положительно повлияет на туристический имидж Крыма.

Фото: Семен Тихий / РГ
Народные дипломаты из США: "Крымчан наказывают за их выбор"

В РГО также уточнили, что в начале сентября приедет на двухнедельную стажировку группа из 15 человек (студенты, аспиранты и молодые ученые) из Сербии, в октябре - 12 студентов из Китая.

По словам руководителя Молодежного клуба крымского отделения РГО Александры Никифоровой, идея проведения стажировки возникла в 2018 году во время участия крымских представителей РГО в таком же мероприятии в Сербии.

- Возникла мысль, что было бы здорово пригласить сербскую молодежь в Крым. Мы поговорили об этом с руководителем центра РГО в Сербии, он поддержал идею, - говорит Александра Никифорова.

По ее словам, сербская молодежь проявляет огромный интерес к полуострову.

- В стране у молодых людей отношение к Крыму как к символу свободы и выбора, не думала, что кто-то в другой стране может так сильно любить наш регион, - отмечает Александра.

В Крыму иностранных гостей ждет обширная культурно-познавательная программа. Они посетят Симферополь, Феодосию, Судак, Бахчисарай. Для них проведут экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона, студенты послушают лекции ученых КФУ, узнают о крымских научных разработках, встретятся со студентами вузов и администрацией Симферополя. Также познакомятся с культурно-историческими достопримечательностями полуострова.

В Ялте появится туристическая полиция
В Крыму с начала года отдохнули более миллиона туристов

В Севастополе для иностранных студентов запланирована экскурсия на военно-исторические объекты, в Балаклавскую бухту и на мыс Фиолент.

Между собой общаться сверстники будут на английском языке, с китайской делегацией в Крым приедут два переводчика. Также в РГО рассматривают возможность подготовки брошюр о Крыме на китайском языке.

Геннадий Самохин не исключает, что следующими на стажировку в Крым могут приехать студенты из Турции. Также РГО ведет переговоры о сотрудничестве в области археологии и спелеологии, а также молодежных стажировок с Ираном и Северной Осетией. .

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1"
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"