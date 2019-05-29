Осенью в Крым приедут студенты географических факультетов из Сербии и Китая. Инициатором международной стажировки выступило Русское географическое общество (РГО) в РК. Подобный проект станет первым для регионов России.

Председатель Совета Российского союза спелеологов, ученый секретарь отделения РГО в РК Геннадий Самохин рассказал, что стажировка поможет наладить сотрудничество между молодежью, а в дальнейшем - реализовать совместные научные проекты, а также положительно повлияет на туристический имидж Крыма.

В РГО также уточнили, что в начале сентября приедет на двухнедельную стажировку группа из 15 человек (студенты, аспиранты и молодые ученые) из Сербии, в октябре - 12 студентов из Китая.

По словам руководителя Молодежного клуба крымского отделения РГО Александры Никифоровой, идея проведения стажировки возникла в 2018 году во время участия крымских представителей РГО в таком же мероприятии в Сербии.

- Возникла мысль, что было бы здорово пригласить сербскую молодежь в Крым. Мы поговорили об этом с руководителем центра РГО в Сербии, он поддержал идею, - говорит Александра Никифорова.

По ее словам, сербская молодежь проявляет огромный интерес к полуострову.

- В стране у молодых людей отношение к Крыму как к символу свободы и выбора, не думала, что кто-то в другой стране может так сильно любить наш регион, - отмечает Александра.

В Крыму иностранных гостей ждет обширная культурно-познавательная программа. Они посетят Симферополь, Феодосию, Судак, Бахчисарай. Для них проведут экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона, студенты послушают лекции ученых КФУ, узнают о крымских научных разработках, встретятся со студентами вузов и администрацией Симферополя. Также познакомятся с культурно-историческими достопримечательностями полуострова.

В Севастополе для иностранных студентов запланирована экскурсия на военно-исторические объекты, в Балаклавскую бухту и на мыс Фиолент.

Между собой общаться сверстники будут на английском языке, с китайской делегацией в Крым приедут два переводчика. Также в РГО рассматривают возможность подготовки брошюр о Крыме на китайском языке.

Геннадий Самохин не исключает, что следующими на стажировку в Крым могут приехать студенты из Турции. Также РГО ведет переговоры о сотрудничестве в области археологии и спелеологии, а также молодежных стажировок с Ираном и Северной Осетией. .