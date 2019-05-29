В некоторых крымских больницах и поликлиниках лифты годами находятся в аварийном состоянии либо простаивают, а пациенты вынуждены на этажи подниматься пешком. Комментарии чиновников предсказуемы, а причины банальны - бюрократия.

- Лифт в республиканской стоматологии в Симферополе на улице Киевской не работает уже более трех месяцев, - возмущается крымчанка Ольга Попроцкая. - Здание пятиэтажное, люди с ограниченными возможностями физически не могут попасть к врачу, особенно на четвертый и пятый этажи, где находятся отделения хирургии и протезирования.

В хирургическом отделении стоматологии "РГ" заверили, что при необходимости врач с четвертого этажа спускается на первый, где тоже есть кабинет со всем необходимым оборудованием. Но это отнимает время у врача и других его пациентов. Между этажами поставили стулья, чтоб желающие подняться на пятый этаж к ортодонту могли передохнуть при подъеме. Такая вот замена лифтам.

Кстати, год назад в стационаре Симферопольской районной больницы использовали другое ноу-хау - лифт с горшком. Грузовой лифт был аварийным, и на случай поломки с пациентами лифтер возил под своим стулом ночной горшок. В то же время новый, не введенный в эксплуатацию подъемник простаивал.

Что касается лифта в стоматологии, то Ольге Попроцкой в минздраве РК ответили: оборудование устарело и не отвечает требованиям безопасности. И чтобы исключить человеческие жертвы, решено остановить лифты.

"Составлена проектно-сметная документация на капремонт, которая согласуется в Главгосэкспертизе". Но из письма непонятно, сколько еще времени люди будут подниматься по лестнице.

Корреспонденту "РГ" в минздраве сообщили, что в 2019 году в рамках программы "Модернизация госучреждений здравоохранения" запланирована замена пассажирского и грузового лифтов в Красногвардейской ЦРБ, оборудования в керченской больнице №1, в симферопольской больнице №7 и симферопольском роддоме №2. А в рамках программы "Доступная среда" установят новый подъемник в керченском роддоме и капитально отремонтируют в симферопольской поликлинике №3. Республиканкой стоматологической клиники в перечне нет.

На прошлой неделе после полутора лет ожидания наконец-то заработал лифт в поликлинике Керченской горбольницы №3. Его смонтировали в декабре 2017 года: шахту лифта пристроили к зданию снаружи на недооформленном в собственность земельном участке. И пока больница реорганизовывалась, сделать это не могли, и готовое к эксплуатации оборудование простаивало.

А вот в керченской больнице №1 четыре из пяти лифтов не работают с украинских времен. В 2015 году, как нам пояснили в администрации, был заключен договор с подрядчиком на их замену, но свои обязательства он не выполнил и после судебных разбирательств вернул деньги. В минздраве говорят, что за срыв сроков контрактов предусмотрены штрафы и пеня. Понес ли кто-то наказание в этом случае, новое руководство больницы сказать затрудняется.

- Мы уже вышли на новые торги, - говорит замглавврача по хозвопросам керченской больницы №1 Алексей Яськов. - К 2020 году заменим все пять лифтов в хирургическом корпусе. Сейчас у нас ходячие пациенты поднимаются на этажи в основном пешком, а инвалидов и лежачих перевозим грузовым лифтом.

В минздраве пояснили, что следить за оборудованием должно руководство медорганизаций. Оно направляет в министерство документы, подтверждающие неисправность лифтов и необходимость их замены. После этого заявка вносится в ведомственный план "при наличии возможного источника финансирования". Сейчас, по данным минздрава, все новые лифты в больницах перевозят пассажиров.