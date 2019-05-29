Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции

В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации. Дело заведено по части 1 статьи 163 УК РФ.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева, по версии следствия в 2018-2019 годах подозреваемый вымогал средства у двух сотрудников полиции, а также у директора автошколы. Он угрожал распространить информацию о них на видеохостинге YouTube.

По словам консультанта Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Калашникова, к ним поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения блогера под стражу.