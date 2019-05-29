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29.05.2019 18:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У берегов Крыма предложили отменить пограничный режим

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Правительство Севастополя попросило отменить пограничный контроль вдоль побережья Крымского полуострова, чтобы способствовать развитию яхтенного туризма. Об этом сегодня сообщила и.о. вице-губернатора Севастополя Мария Литовко на VII международном морском бизнес-форуме SIMBF-2019.

Фото: Крымова Юлия/РГ
Яхтенную марину в Балаклаве спроектирует подрядчик Крымского моста

Напомним, пограничный контроль в Балаклавской бухте и в прибрежной зоне между мысами Фиолент и Айя был отменен в 2018 году. Теперь это исключение предложено распространить на все побережье Крыма.

- Мы говорим об отмене пограничного режима на расстоянии двух-пяти миль от берега вдоль Крымского полуострова, - пояснила вице-губернатор журналистам. - Отмена такого режима в Балаклавской бухте упростила жизнь судоводителей, дала возможность свободно перемещаться от мыса Айя до Фиолента. Второй шаг - акватория всего полуострова. Взаимодействуем в этом вопросе с Республикой Крым. Думаю, и другие регионы смогут перенять этот позитивный опыт.

Литовко сообщила, что предложение войдет в концепцию развития яхтинга в Крыму, которая готовится по поручению президента России и будет передана в Минтранс РФ.

Севастопольские власти также ведут переговоры с Черноморским флотом и Федеральной службой охраны о закрытых участках акватории, которые яхтсменам сейчас приходится обходить за многие мили от берега.  

- Отдельные участки акватории перекрываются в целях безопасности и обороны, - говорит чиновница. - Одно дело, когда акватория перекрывается на три морские мили и ее можно обойти, не пересекая границу, но если перекрываются все 12 миль, надо пересечь госграницу. В этом состоит основная сложность для яхтсменов. Мы просим проявить индивидуальный подход, например, открывать коридор для прохода яхт в определенные часы.

Кроме этого, в Балаклаве в ближайшее время планируется открыть пункт пропуска через государственную границу для яхт. По словам Марии Литовко, при строительстве яхтенной марины для пограничного пункта отреставрируют здание на набережной Балаклавы, а пока он будет работать во временном помещении.

- Появится участок пропуска через государственную границу: пограничный контроль, таможенная служба и другие, - пояснила Литовко. - Это возможность пересечения границы и прибывающим к нам иностранным судам, и российским, которые хотят покинуть внутренние воды.

По ее словам, сейчас маломерные суда проходят госграницу на 143 причале в Южной бухте Севастополя.

В рамках VII международного морского бизнес-форума в Севастополе впервые состоялся Военно-морской салон. На причале у Минной стенки Черноморский флот представил новинки отечественного кораблестроения и военно-морского вооружения - фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк" и противодиверсионный катер "П-424".
 

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