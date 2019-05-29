В Симферополе завершился второй Крымский открытый фестиваль документального кино "КрымДок". Стартовавший в 2017 году, он стал постоянно действующим проектом министерства культуры РК, в программе которого крымчане и гости полуострова смогут увидеть лучшие российские и зарубежные документальные фильмы, созданные профессионалами и новичками.

"Российская газета" выступила информационным партнером фестиваля и даже учредила специальный приз - "За соединение исследовательских задач с творческими".

В этом году на фестиваль прислали 135 фильмов из разных уголков России. Была представлена и заграница: Франция, Новая Зеландия, Литва, США и Канада, Армения и Республика Беларусь. Кроме того, на конкурс поступило пять фильмов, снятых крымскими авторами (в прошлом году их было только два). Конкурсная программа включала 45 фильмов, а внеконкурсная - 15. Все демонстрировали в Симферополе, а после фестиваля площадками кинопоказа стали и другие населенные пункты полуострова.

Популярность документального кино в России растет, хоть не и не такими темпами, как хотелось бы кинематографистам и зрителям. Проблемы и перспективы жанра обсудили на пресс-завтраке в крымском филиале "РГ" с участниками "КрымДока". Это председатель жюри кинофестиваля, режиссер и сценарист, член правления СК РФ, преподаватель ВГИКа Сергей Головецкий, режиссер-документалист, трехкратный лауреат национальной кинопремии "Ника" и премии "Золотой орел" Андрей Осипов и молодой кинематографист из Армении Варужан Галтакян.

Сергей Головецкий: Еще учась во ВГИКе, мы считали, что кинематография - это многонациональный ковер, который соединен любовью, потому что кино все любили. И мы знали, как мы живем, как будем жить, как мы работаем и как будем работать. Мы все время были в контакте. Но ковер рассыпался, структура исчезла. И теперь мы не знаем, как работают коллеги, например, в Армении. Мы даже не знаем, как сами выживаем. Начиная с момента геополитического раздела, документальное кино идет по лезвию бритвы, и еще непонятно, куда оно сорвется.

Продуктивна ли попытка коммерциализировать документальное кино?

Андрей Осипов: Если взять статистику, сейчас в России снимается 130-150 игровых кинофильмов в год. Акцент в игровом кино переходит на телесериалы. Но существует принципиальная разница между телевизионным документальным кино и фильмом, сделанным на языке кино. Телефильмы передают истину через информацию, а документальный фильм на языке кино передает истину на языке эмоций, чувств, когда на тебя что-то обрушивается, и ты себя чувствуешь абсолютно новым. Происходит некое расширение сознания, контактов с миром.

Фестивали этому помогают?

Андрей Осипов: Документальное кино - прежде всего искусство, и его надо поддерживать. Спасибо, что есть фестивали, где показывают документальное кино. И очень приятно, что появился крымский фестиваль - еще одна площадка, где происходит встреча с коллегами и зрителями. Поэтому я привез на конкурс свой новый фильм "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени". Крым - это любимое место и радость встреч, еще одна возможность расширить обратную связь. Но и состязательный аспект присутствует - ты переживаешь и ждешь. Не будет интереса к фестивалю без элемента соревнования.

На мой взгляд, центр документального кино должен перемещаться в Крым. Это возврат к традициям. Давайте вспомним Гончарова, Ходжонкова, Бауэра и других. Миссия документального кино - расширить контакты с миром и заставить зрителя думать, потому что думающий человек всегда останется свободным.

С развитием цифровых технологий производство кино значительно минимизирует расходы. Возникают новые киношколы, которые учат делать кино практически одному человеку. Документальные фильмы будут появляться не благодаря ситуации, а скорее вопреки.

А как развивается сегодня документальное кино в Армении?

Варужан Галтакян: Снимать его стало легче. Все открыты к контактам. Снимать можно на каждом шагу. Нет бумажной волокиты. В Армении сейчас две дороги для документалистов: одна ведет больше к культурной, исторической тематике тех мест, с которыми связана история Армении. Другая - к людям-героям фильмов, с которыми можно встретиться на каждом шагу. Сейчас основной поток фильмов о революции 2018 года, которая очень воодушевила людей. Финансирования от государства пока нет, но мы рассчитываем, что вскоре оно появится.

Какая зрительская аудитория сегодня у документального кино?

Андрей Осипов: Основные зрители документального кино - это аудитория фестивалей и киноклубов, а там публика более возрастная. Но все зависит от организаторов фестивалей и киноклубов. Если готовить аудиторию, то залы всегда будут полными, и возрастной диапазон зрителей достаточно широким. Школа документального кино в России очень сильная. У нас есть десятки замечательных режиссеров, фильмы которых всегда ждут на зарубежных фестивалях. И если сейчас увеличить финансирование за счет сокращения общего количества фильмов, то можно уверенно представлять Россию с помощью документального кино на мировой арене. При таком подходе мы бы получали в год 10-15 шедевров, которые меняли бы сознание зрителей.

А как документальному кино проторить дорогу на телевидение?

Сергей Головецкий: На мой взгляд, самая главная проблема российского документального кино в том, что мы замкнуты в фестивальном гетто. Мы не выходим в широкий мир. Минкультуры дает нам государственные деньги, мы делаем кино, а в итоге их интересуют только "чеки". Я считаю, что процесс финансирования должен считаться законченным, когда фильм попал в публичное поле. Так происходит у наших коллег в Аргентине - у них дают гранты кинематографистам, и они считаются отработанными, когда фильм прошел по телевидению. Государственные телеканалы должны показывать фильмы, созданные на государственные деньги. За это бьется ассоциация документального кино РФ. Мы умираем от отсутствия связи с жизнью. Фестивали - это не связь с жизнью, это замечательная популяризация. Но делать фильмы для фестивалей - это значит на государственном уровне признаться, что для жизни документалистика не нужна. Увы, но сегодняшнее документальное кино - это все равно что Крымский мост, по которому не ездит транспорт. Один федеральный эфир по охвату в сотни раз эффективнее всех фестивалей и социальных сетей.

Есть ли Крым в ваших съемочных планах?

Андрей Осипов: У меня есть мечта сделать большой игровой постановочный, костюмированный фильм об окружении Волошина, о его доме в Коктебеле. Сколько интересных событий прошло через этот дом, через его удивительную жизнь. Фильм, который бы рассказывал о начале XX века. Как люди жили, выживали в этих условиях. Фильм не о биографии Волошина, а о людях, которые тогда тоже задавали себе сущностные вопросы. Где могли бы существовать персонажи от Эфрона и Марины Цветаевой до Брюсова и Чуковского, Горького и Булгакова. В Крыму все интересно. Фактура изображения очень пластичная, гибкая, смотрибельная, очень зрительская - степи, горы, долины, "плюшевые" холмы и, конечно, море. Все это можно снимать по-разному. Сколько бы ни снимали море, трудно передать те чувства, когда ты стоишь на берегу в одиночестве у моря и испытываешь волнение от своей беспомощности перед прошлым, будущим, перед этим космосом, перед этой бездной. Как на экране это передать? Кино - это материализация ощущений.

Справка "РГ"

Учредитель крымского открытого фестиваля документального кино "КрымДок" - министерство культуры РК. Организатор - ГБУ РК "Крымский киномедиацентр". Фестиваль проходит при участии Ассоциации документального кино, Союза кинематографистов РФ и его Крымского отделения. "КрымДок" можно назвать колыбелью для молодых кинематографистов. В этом году на фестивале состоялась первая киношкола: занятия с начинающими кинематографистами провели ведущие российские мастера: Галина Леонтьева, Сергей Головецкий и Владимир Эйснер.

Кстати

Гран-при фестиваля в 2019 году вручили Владимиру Эйснеру за фильм "Хроники смутного времени". В номинации "Крым на документальном экране" приз получил Сергей Литовец за фильм "Степан Щеколдин. Человек, спасший Воронцовский дворец". В номинации "Аматорские дебюты" победил фильм "Истории Евпатории. Гезлев" (режиссеры Ася Хуссейн, Арсен Мамбетов, Екатерина Грекова). Специальный приз "Российской газеты" вручили режиссеру Елене Демидовой за фильм "Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы". Полный список награжденных можно посмотреть сайте кинофестиваля http://крымдок.рф