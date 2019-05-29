В Астрахани при пожаре погибли три человека

В Астрахани в результате пожара, произошедшего в частном доме, погибли три человека. По факту гибели людей проводят процессуальную проверку, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ по региону.

По информации областного МЧС, пожар вспыхнул в жилом частном доме в Советском районе Астрахани в ночь на 29 мая. Сначала загорелась кровля и внутренняя отделка комнат, затем огнем оказалась охвачено около 80 квадратных метров жилья.

От МЧС на месте происшествия работали около 20 человек и шесть единиц специализированной техники. Около часу ночи по московскому времени пожар был ликвидирован. После локализации пожара были обнаружены тела троих человек: двух женщин и одного мужчины. Еще одного пострадавшего доставили в больницу.

По данным пресс-службы СК РФ по Астраханской области, предварительная причина пожара - короткое замыкание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.