В Краснодаре в трамвае скончался 58-летний пассажир

В столице Кубани сегодня утром в трамвае умер мужчина. Это произошло в центре города около 08.30 в вагоне маршрута № 21, следовавшего по улице Садовой в сторону Северной.

"В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что один из пассажиров трамвая почувствовал себя плохо. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. На месте медики провели все необходимые реанимационные мероприятия. Однако мужчину спасти не удалось - врачи констатировали его смерть. Личность гражданина установлена - им оказался 58-летний местный житель", - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту скоропостижной смерти человека полицейские проводят проверку. Движение общественного транспорта восстановлено.