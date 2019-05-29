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29.05.2019 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре в трамвае скончался 58-летний пассажир

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани сегодня утром в трамвае умер мужчина. Это произошло в центре города около 08.30 в вагоне маршрута № 21, следовавшего по улице Садовой в сторону Северной.

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"В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что один из пассажиров трамвая почувствовал себя плохо. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. На месте медики провели все необходимые реанимационные мероприятия. Однако мужчину спасти не удалось - врачи констатировали его смерть. Личность гражданина установлена - им оказался 58-летний местный житель", - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту скоропостижной смерти человека полицейские проводят проверку. Движение общественного транспорта восстановлено.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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