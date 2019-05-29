В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.

По информации МЧС Республики Крым, к месту происшествия был направлен аварийно-спасательный отряд "Крым-Спас". Выяснилось, что ребенок остался один в машине на горе Мурун-Кир. Автомобиль неожиданно покатился со склона вниз на несколько сотен метров и во время неуправляемого движения врезался в жилое строение и перевернулся.

Ребенка доставили в больницу. Но помочь ему медики не смогли - от полученных травм он скончался.