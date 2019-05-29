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29.05.2019 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кино для одного

В Ростове появился подземный антикинотеатр
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 115(7873)
В Ростове появился антикинотеатр. Новый вид досуга уже привлекает ростовчан. В отличие от обычного кинотеатра в этом платить надо не за просмотренный фильм, а за время, проведенное в заведении, - 200 рублей в час. Примечательно, что в таком кинозале показ могут организовать как для небольшой компании, так и вообще для одного зрителя. От этого стоимость не изменится.
Фото: Елена Мелихова/РГ Смотри кино и чувствуй себя как дома. Фото: Елена Мелихова/РГ
Смотри кино и чувствуй себя как дома. Фото: Елена Мелихова/РГ

Идея создания необычного досугового центра принадлежит обычному строителю Алексею Козьмину и его супруге-фармацевту Анастасии.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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- Сперва была задумка организовать свою студию звукозаписи и фотостудию, так как мне это очень нравится. Мы начали искать подходящее помещение. И когда попался выставленный на продажу подземный гараж площадью 200 квадратных метров, решили, что это перспективно, - рассказывает Алексей.

В студии одну из комнат выделили под кинотеатр с большим экраном и проектором. Просто для личного просмотра: сюда стали приходить друзья Козьминых. А потом возникла идея: почему бы не создать кинотеатр нового формата?

Сегодня в подземном кинотеатре три красивых оборудованных зала, каждый из которых вмещает до 15 человек. А в VIP-зале всего четыре - очень удобные кожаные кресла с подлокотниками. В другом зале, если сдвинуть шесть кресел, получится огромный диван.

- У нас получилась уменьшенная копия зала кинотеатра. Когда площадь помещения 36 квадратных метров, а диагональ экрана пять метров, ощущения от просмотра те же самые.

Фото: Предоставлено "Киностудией КИТ"
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Досуг не ограничивается лишь просмотром кино. В отличие от обычного кинотеатра, здесь можно петь караоке, устраивать праздники, дружеские встречи и проводить романтические свидания. А еще во время кино можно пообедать и поужинать, заказав в ресторане вкусное блюдо. За каждым залом закреплен свой официант.

Конечно, прежде, чем открыть антикинотеатр, пришлось пройти множество согласований и долго колдовать над звукоизоляцией. Здесь даже двери заполнены песком и совсем не пропускают звук. Продумана система безопасности, в том числе противопожарная. Поскольку заведение находится в непосредственной близости от жилых домов, график работы антикинотеатра с 11 до 23 часов.

- Наши расходы пока не окупились. Но мы верим, что нашли перспективную нишу, - говорит Алексей. - Ведь гостей у нас с каждым днем становится все больше.

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