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Волгоградец Станислав Малашкин - инвалид с рождения. Но ограниченные возможности здоровья у него компенсируются художественным талантом. Его родители, Александр и Светлана, заметили у сына способности, когда тот еще был ребенком. Мальчик ходил в кружок рисования, также преподаватель приходил к нему домой.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

- С 12 лет главной темой работ стали храмы. Стас просил купить ему книги с фотографиями церквей. И рисовал, рисовал, рисовал, - рассказала мама художника. - Мастера говорят, что больше никаких уроков ему не нужно, у него есть собственное видение.

И вот открылась первая выставка картин Станислава Малашкина. Организовать ее помогли профессиональные художники, которые оценили особый взгляд живописца.

Фото: РИА новости www.ria.ru
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- Меня тронули картины Стаса, когда я увидел их впервые, - сказал художник Владислав Коваль.

Так как здоровье не позволяет Малашкину путешествовать, все храмы он пишет с фотографий. Но это не простое копирование, а авторское переосмысление. С натуры изобразил Станислав только один из самых знаменитых памятников Волгограда: руины мельницы Гергардта, оставленные как напоминание о Сталинградской битве.

На каждую картину уходит около месяца. Отец покупает Станиславу листы ватмана и разрезает их пополам - это самый удобный формат. Чаще всего молодой живописец использует смешанную технику: тут и акварель, и гуашь, и пастель, и масло.

- Он начинает работу с подробного рисунка карандашом, строя композицию, но стихией его творчества является цвет. Кажется, что фон дополняет и продолжает объемы и предметы, создавая единый поток жизни, где цвет становится духовным компонентом изображения. Короткие мазки и точки передают ощущение и мелкого дождя, и пасмурного дня, - объясняет искусствовед Любовь Яхонтова.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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