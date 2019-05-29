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29.05.2019 11:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В зоопарке Ростова появился живой символ Бутана

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Ростовского зоопарка Фото: Пресс-служба Ростовского зоопарка
Фото: Пресс-служба Ростовского зоопарка

В зоопарке Ростова-на-Дону на всеобщее обозрение выпустили самку уникального животного - такина-мишми. Редкое парнокопытное занесено в международную Красную книгу, а в королевстве Бутан считается национальным символом.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Ростовского зоопарка, самка появилась на свет 5 мая, и была направлена на карантин. После его окончания ей позволили выходить в открытый вольер под присмотром матери.

"В прошлом году мы уже радовались рождению девочки, которую назвали Агата. В этом году тоже радуемся, и - опять девочка. Имя ей, как и все новорожденным 2019 года, будет дано на букву "Б", и придумают его посетители зоопарка", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что такин-мишми обитает в труднодоступных местах Бутана и Индии на склонах гор, поросших густыми лесами на высотах до 4000 метров над уровнем моря. Высота в холке - 110 сантиметров. Может весить до 250 килограммов. 25 ноября 1985 года объявлен одним из национальных символов Бутана.

Справка "РГ"

В Ростовском зоопарке содержатся свыше пяти тысяч животных. Из них 105 видов занесены в Kpacнyю книгy Международного союза охраны природы. Площадь зоопарка составляет более 50 гектаров. Зоопарк Ростова занимает одно из первых мест в Европе по разведению орланов-белохвостов.

Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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