Фото: В Екатеринбурге потоп под мостом парализовал движение

Сегодня утром жители Чкаловского района Екатеринбурга встали в пробку: под железнодорожным мостом на улице Щербакова прорвало трубу, проезжую часть, которая находится в низине, полностью затопило.

Минимум три легковушки, водители которых попытались форсировать образовавшийся пруд, заглохли. Людям по колено в воде пришлось вручную толкать свои машины к обочине.

Пассажирам общественного транспорта пришлось часть пути пройти пешком, так как образовалась гигантская пробка: на улице Самолетная, например, движение полностью парализовано.

Вероятно, прорыв случился из-за начавшихся опрессовок (с 27 по 30 мая проходит первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов). Специалисты уже начали ремонтные работы на лопнувшем водоводе, но когда движение на затопленном участке возобновится в полном объеме, не известно.