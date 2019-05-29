Глава Минстроя: Для РФ большая честь принимать Всемирный день городов

В 2019 году Всемирный день городов ООН впервые пройдет в России. Принимать его будет Екатеринбург, объявила Маймуна Мохд Шариф, исполнительный директор ООН-Хабитат.

"Для нас большая честь принимать в России Всемирный день городов, и мы приложим все силы, чтобы форум прошел с максимальной пользой для всех его участников", - цитирует пресс-служба Минстроя РФ главу ведомства Владимира Якушева.

Идею проведения такой встречи в 2013 году озвучил Китай. С тех пор саммит принимали Шанхай и Гуанчжоу, Милан, Кито (Эквадор) и Ливерпуль.

Владимир Якушев возглавит оргкомитет с российской стороны. Представляя Екатеринбург, он выделил сильные стороны уральского мегаполиса: богатый опыт в проведении крупных международных мероприятий (например, Чемпионата мира по футболу), развитую инфраструктуру гостеприимства, выгодное географическое положение.

"С нетерпением жду конца октября, чтобы приехать в Екатеринбург", - сказала г-жа Шариф.

Сегодня Екатеринбург - один из наиболее благоустроенных городов России, в котором бурно развивается жилищное строительство. А именно проблема обеспеченности людей доступным и комфортным жильем является одним из основных направлений работы ООН-Хабитат вот уже сорок лет.

Эксперты со всего мира обсудят на встрече в Екатеринбурге устойчивое развитие городов, инновации для улучшения жизни, архитектуру как культурный код города. "По итогам работы Екатеринбург намерен получить конкретные решения по развития городского пространства", - отметил мэр Александр Высокинский, выступая в Найроби.