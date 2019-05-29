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29.05.2019 19:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ближе к жизни

Курганских преподавателей отправили на завод
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 116(7874)
В Курганской области кардинально меняют систему подготовки кадров для промышленных предприятий. Врио губернатора Вадим Шумков предложил преподавателям высших и средних специальных учебных заведений региона раз в три года проходить стажировку на заводах, а мастерам и ведущим сотрудникам компаний - читать лекции и проводить практические занятия со студентами по своему профилю.

Важно, чтобы и преподаватели, и студенты представляли потребности реального сектора экономики. Кроме того, в каждом учебном заведении предлагается создать наблюдательные советы, в которые войдут заказчики-работодатели, причем с правом корректировать учебные программы и формировать до 30 процентов плана набора. По мнению главы Зауралья, набсовет должен также участвовать в аттестации преподавателей. Вадим Шумков заявил, что готов утвердить нормативный документ, согласно которому ссузы будут делать это в обязательном, а вузы - в рекомендательном порядке, поскольку они находятся в федеральном подчинении.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Работодатели считают стажировки студентов лучшим способом найти кадры

Предложения прозвучали на итоговом годовом собрании регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где в очередной раз подняли тему дефицита и низкого качества подготовки кадров. Заводчанам, похоже, идеи властей пришлись по душе, ведь ситуация на рынке труда в регионе действительно аховая.

- Ежегодно координационный совет по подготовке кадров утверждает заказ для машиностроения - не менее 130 человек только на очное отделение. Но получаем мы лишь 25-40 выпускников - пятую часть от потребности, - говорит руководитель курганского РСПП Сергей Муратов. - Это привело к тому, что руководители машиностроительных предприятий вынуждены замещать до 30 процентов инженерных должностей непрофильными специалистами, что тормозит развитие производства.

Между тем

В некоторых учебных заведениях Зауралья практика преподавательских стажировок существует уже давно. Курганский промышленный техникум, например, много лет сотрудничает с рядом предприятий. Как рассказал "РГ" директор учебного заведения Владимир Сапрыгин, занятия по биохимическому производству полностью ведут инженеры с фармкомбината. Есть свои часы в расписании и у специалистов оборонного завода.

Экономика Работа Занятость Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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