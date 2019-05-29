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29.05.2019 08:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На прямую линию с главой Югры поступило уже больше 800 вопросов

Текст: Елена Панова
На утро 28 мая по всем каналам связи от югорчан поступило уже 813 вопросов на прямую линию с губернатором региона Натальей Комаровой. Открытый диалог главы Югры с жителями состоится 30 мая.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В топ тем вошли жилищные программы, ЖКХ, вопросы местного самоуправления, перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, социального обеспечения, семьи, трудовых отношений, экологии, строительства и ремонта дорог, возведения социально значимых объектов. Не остались в стороне и темы здравоохранения, образования, сохранения культурного наследия, трудовой занятости и безопасности труда, спорта и другие. Сургутяне, например, предлагают создать в округе центр, в котором люди могли бы реализовывать и внедрять свои изобретения. А жителей Березовского района интересует, действует ли сейчас программа переселения из районов Крайнего Севера. Организаторы прямой линии заверяют: каждый житель, задавший вопрос, получит ответ.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Одной из особенностей прямой линии этого года станет присутствие в студии гостей. Это будут авторы самых резонансных, актуальных вопросов, поступивших в период подготовки горячей линии, представители местных сообществ, отраслевых или профессиональных объединений, общественных организаций, участники форсайт-сессий по нацпроектам и другие. Традиционно в формате видео-конференц-связи участие в разговоре будут принимать главы двадцати двух муниципалитетов, руководители департаментов и заместители губернатора Югры.

Задать вопросы главе региона можно на едином официальном сайте государственных органов или по номеру горячей линии центра "Открытый регион" 8-800-101-00-86. Кроме того, свой вопрос можно отправить через специальную форму в социальной сети "ВКонтакте".

Во время самого эфира в студии ОТРК "Югра" будет работать многоканальный телефон, кроме того операторы кол-центра будут следить за комментариями в соцсетях, самые актуальные вопросы прозвучат в эфире.

Трансляция прямой линии будет проходить на телеканале "Югра", портале admhmao.ru, в официальной группе правительства Югры, а также в персональном аккаунте Натальи Комаровой в Instagram.

Напомним, что в прошлом году в течение 2 часов 55 минут Наталья Комарова лично ответила на 34 вопроса. Всего же через различные информационные каналы поступило 1175 вопросов от жителей, и на каждый жители Югры получили письменный ответ.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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