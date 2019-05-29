Более двух десятков центров амбулаторной онкологической помощи откроются в ближайшее время на Среднем Урале. Как утверждают специалисты, это отделения нового формата, ориентированные на оказание современной медицинской помощи больным раком. Первые центры планируется запустить уже в этом году в Верхней Пышме и Екатеринбурге, затем накопленный опыт начнут перенимать все районы Свердловской области.

Благодаря новому ПЭТ/КТ-сканеру в Свердловском областном онкологическом диспансере, который на днях посетил глава региона, высокотехнологичную диагностику смогут ежегодно проходить дополнительно около 10 тысяч человек. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Очень важно ликвидировать дефицит узких специалистов, особенно на территориях, отдаленных от областного центра. Онколог, как и кардиолог, должен находиться в пешей доступности, независимо от того, где живет человек, - уверен губернатор Евгений Куйвашев.

К сожалению, на Среднем Урале, как и во многих промышленно развитых регионах, ситуация с онкологическими заболеваниями тревожная. По статистике, рак - одна из главных причин смерти уральцев после сердечных недугов и инсультов. По данным Свердловскстата, за два первых месяца 2019-го от онкологии умерло 1,7 тысячи жителей региона - на семь процентов больше, чем в прошлом году.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в областном министерстве здравоохранения, это связано в том числе и с тем, что ослабленный раком организм с трудом борется с другими инфекциями. Так, в начале нынешнего года врачи зарегистрировали всплеск заболеваемости ОРВИ, а также гриппом А (Н1N1), который сопровождается лихорадкой, может спровоцировать пневмонию и закончиться летальным исходом. В результате повысилась смертность пациентов со злокачественными новообразованиями, тех, кто имеет хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые. Даже привычный вирус уносит прежде всего жизни людей с низким иммунитетом. И это еще раз подтверждает: в борьбе с онкологией нужен системный подход и постоянное медицинское наблюдение.

В Екатеринбурге, где немало высокотехнологичных клиник, власти бьют тревогу. В конце прошлого года депутаты гордумы задумались о внедрении системы ранней диагностики, которая позволила бы выявлять рак, когда метастазы еще не захватили организм и врачи могут справиться с опухолью. Пока на ранней стадии опухоль обнаруживают примерно у половины больных. Чтобы изменить ситуацию, необходимо перестроить систему диагностики.

В частности, медики считают, что региону необходим диагностический кластер. Объединенные в одну сеть центры, оснащенные современным оборудованием и доступные для всех жителей, сведут к минимуму ошибки в постановке диагноза. В кластер войдут областной онкодиспансер, его филиалы в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, а также Центр ядерной медицины. Естественно, помимо укомплектования центров дорогостоящей техникой, предстоит большая работа по подготовке медицинских кадров, в частности, в онкокластере будет организована "плановая ротация врачей".

- Рентгенологи, радиологи, средний медицинский персонал получат доступ к единой базе, в которой хранятся электронные медицинские карты. Врачи смогут пополнять базу фотоматериалами, выписками, результатами анализов - всем, что в дальнейшем поможет быстро и точно определить тактику эффективного лечения, - объясняет смысл новации представитель областного онкологического диспансера Виктор Кузнецов.

По задумке, постепенно в центр войдут все лечебно-профилактические учреждения области, занимающиеся диагностикой. Пополнивших штат специалистов кластера докторов возьмутся курировать опытные коллеги. Кроме того, откроются кабинеты гастро- и колоноскопии, а работа рентген-кабинетов будет максимально автоматизирована: лучевую нагрузку медиков возьмет под контроль искусственный интеллект.

Телемедицина, которой сейчас уделяют особое внимание, также поможет в борьбе с раком. Районные онкологи получат возможность консультироваться у высококвалифицированных специалистов, используя современные средства связи. А если учесть, что телемедицина сегодня доступна даже в передвижных фельдшерских пунктах, записаться на прием к онкологу не составит труда даже жителям небольших городов и поселков.

Еще одно новшество: к традиционным методам диагностики добавятся исследования на уровне ядра. Комплекс Центра ядерной медицины в Екатеринбурге для диагностики и лечения онкологических заболеваний откроют в конце нынешнего года.

- Он расположится в главном здании областного онкодиспансера и будет рассчитан на прием более 1,2 тысячи пациентов в год, - уточнил министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

В принципе, проект развивается уже несколько лет. В Екатеринбурге проводятся точнейшие исследования на аппаратах позитивно-эмиссионной томографии (ПЭТ), кстати, для пациентов бесплатно, по программе ОМС. Поэтому появление нового "ядра" облегчит доступ к современным технологиям.

Дальнейшее развитие ядерной медицины региональные власти считают делом первостепенным. После первого диагностического комплекса планируется возведение клиники полного цикла. Появится она в Свердловской области в 2020 году. Проект реализуется при участии Уральского федерального университета, компаний "ПЭТ-Технолоджи" и "Мединвестгрупп". Соглашение о создании центра было подписано в июле прошлого года на международной промышленной выставке "Иннопром".

Прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Борьба с онкологией - комплексная задача. Ее можно решить лишь при консолидации усилий власти, федеральной, региональной и муниципальной, науки, бизнеса и общества. Мы должны совершенствовать работу всех звеньев здравоохранения: от профилактики, первичного приема и скрининга до высокотехнологичной медицины.

На заметку

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" входит в нацпроект "Здравоохранение", который предполагает снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в 2019-2024 годах планируется потратить более 1,7 триллиона рублей.