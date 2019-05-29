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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цветы и железо

На уральских промышленных гигантах распустились тюльпаны и бегонии
Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 116(7874)
В Свердловской области посевная проходит не только в полях, но и на заводах: сотрудники специальных озеленительных подразделений приводят в порядок газоны и высаживают на клумбы цветы.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Сотрудники "зеленого" цеха Уралтрансмаша высадили в клумбы цветущее каланхоэ. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сотрудники "зеленого" цеха Уралтрансмаша высадили в клумбы цветущее каланхоэ. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- При проектировании цветников учитывается характер производства, - объясняет флорист Ирина Гусева. - Если работа связана с шумом и ярким освещением, создается спокойное цветовое окружение, а для отдыха после монотонной работы, например на конвейере, предпочтительнее яркие, красочные цветники.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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В закрытом городе Лесном на градообразующем комбинате "Электрохимприбор" высаживают 15 тысяч луковичных - тюльпаны и лилии. Это задача сотрудников "зеленого цеха" - тепличного хозяйства предприятия. Его серьезно модифицировали десять лет назад - построили капитальные теплицы с газовой котельной. Хозяйство круглый год снабжает заводчан срезанными цветами, обеспечивает оформление массовых мероприятий и, конечно же, букет каждой работнице комбината к Восьмому марта. А еще в теплицах плодоносят лимоны.

- К озеленению активно подключаются и цеха, которые забирают у хозяйства и самостоятельно высаживают еще шесть тысяч растений, - сообщил "РГ" Дмитрий Комаров, руководитель пресс-службы комбината. - Рассаду не покупаем на стороне - она выращивается усердным трудом наших специалистов.

Примерно столько же - 15 тысяч луковиц - каждую весну высаживают на территории машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге. В летние месяцы заводские клумбы украшают яркие петунии, бархатцы, сальвии, лобелии, виолы, бегонии, алиссум - для украшения территории используют около 60 тысяч саженцев. Ежегодно завод тратит на озеленение 4,8 миллиона рублей: на работу специализированного участка, который входит в цех благоустройства, закупку саженцев, оформление деревьев и кустарников (на заводе кроме берез и яблонь растут такие редкие виды, как манчжурский орех, дуб, голубая ель, липа и платановидный клен).

- Руководство предприятия уделяет большое внимание озеленению территории по простой причине: для калининцев завод - это второй дом, и всем нам хочется, чтобы здесь было красиво и уютно, - говорит заместитель гендиректора Александр Косинцев.

Выбор культур основывается не только на многолетнем опыте цветоводов, но и на предложениях работников цехов

На тагильском Уралвагонзаводе нынче высадят свыше 100 тысяч цветов - предпочтение отдается морозостойким и долгоцветущим. На закупку рассады выделено 1,8 миллиона рублей. Площадь цветников перед заводом и непосредственно на промплощадке составляет 2003,5 квадратных метра.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- В сочетании с деревьями и кустарниками клумбы в прямом смысле помогают заводу расцветать, дополняя брутальный образ оборонного предприятия яркими красками и создавая уютные зоны отдыха. Цветы поднимают настроение, - считает начальник заводского отдела по надзору за содержанием зданий и сооружений Алексей Отливан.

А вот тагильские металлурги, как выяснилось, предпочитают бархатцы. Именно ими, а конкретно сортом "Антигуа" с пышным и ярким бутоном, оформлена "фирменная" клумба металлургического комбината в виде букв НТМК. На самых больших цветниках, которые разбиты у Доски почета и заводоуправления, кроме бархатцев высаживают сальвии и бегонии. Предпочтение отдается однолетним, морозостойким, низкорослым, ярким и крупноцветковым гибридным сортам. При этом озеленители не чураются экспериментов, используя недавно выведенные сорта. Клумбы разбиты практически у каждого цеха, их общая площадь около тысячи квадратных метров, на каждой по четыре разновидности цветов. Рассаду выращивают в тепличном хозяйстве комбината.

- Выбор цветочных культур основывается не только на многолетнем опыте, но и на предложениях людей, работающих на комбинате, - отмечает начальник управления социального развития дивизиона "Урал" ЕВРАЗа Роман Асаев.

И все же клумбы радуют глаз только летом, поэтому главным элементом озеленения промплощадок остаются деревья и кустарники.

- В мире не придумано более эффективного и дешевого способа очистки воздуха, чем с помощью деревьев, - подчеркивает Сергей Шавнин, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора Ботанического сада УрО РАН. - Листья - наилучший фильтр для таких загрязнений, как газы, пыль и так далее. Кроме того, отдельные виды растений, в первую очередь именно деревья, в период цветения обладают противомикробным действием. Также их кроны формируют микроклимат: все мы знаем, что в жару под деревьями прохладнее - не только благодаря тени, но и из-за испарения воды листьями (взрослая береза за день испаряет несколько сотен литров воды).

Кстати

Озеленение уральских заводов началось с Уралмаша: в 30-е годы на строительство "завода заводов" и соцгородка вагонами везли с Поволжья ясени, липы, клены, дубы, декоративные кустарники, грецкий орех. Отдельные деревья-долгожители до сих пор процветают на территории завода.

В Нижнем Тагиле превращать оборонный завод в сад взялись после войны: 17 апреля 1948 года легендарный директор УВЗ Иван Окунев подписал приказ о благоустройстве территории. С этого времени и до 70-х годов в штатном расписании предприятия числилась должность главного садовника, которую занимал Иван Бойко. Благодаря ему рядом с цехами наряду с пихтами, березами и рябинами растут голубые ели, вязы, барбарис, терновник, туя и плакучие ивы. За центральной проходной разбит плодоносящий фруктовый сад с лучшими районированными грушами и яблонями. Более того, на заводе плодоносят грецкие орехи, высаженные так хитро, что их корни согревает теплотрасса, а от ветра прикрывает здание самого длинного цеха.

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