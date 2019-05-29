Завершается очередной этап перехода торговых предприятий на онлайн-кассы. Все ли они готовы к нововведениям, выяснял корреспондент "РГ".

По данным Федеральной налоговой службы, сегодня в стране количество онлайн-касс приближается к 2,5 миллиона, а количество налогоплательщиков, зарегистрировавших такую технику, - к 800 тысячам. В сутки осуществляется около 150 миллионов транзакций, ежедневный оборот превышает 90 миллиардов рублей. В Свердловской области на учете стоит почти 85 тысяч единиц контрольно-кассовой техники (ККТ), ими пользуются 35 тысяч предпринимателей. К 1 июля эта цифра увеличится еще на 10 тысяч, а после того как налоговая служба начнет проводить проверки, общее количество онлайн-касс может достичь 100 тысяч. Для сравнения: в 2016 году, когда действовал старый порядок, на учете стояло всего 43 тысячи касс.

- По старым правилам регистрировать ККТ можно было только по месту налогового учета организации или ИП, сейчас разрешено в любом налоговом органе, но такой способ выбирают не более пяти процентов налогоплательщиков, основная же масса пользуется "личным кабинетом", - рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Свердловской области Виктор Бачурин.

Системных проблем - дефицита ККТ и неконтролируемого роста цен, как в 2017 году, - сегодня нет

По оценке эксперта, системных проблем, с какими столкнулись предприниматели в 2017-м, а именно с дефицитом фискальных накопителей и неконтролируемым ростом цен на ККТ, сегодня нет. В реестр включено 170 моделей касс, можно подобрать оптимальный вариант по стоимости и функционалу. Если все-таки кто-то из производителей или дистрибьюторов попытается задрать ценник, следует сообщить об этом в управления ФНС и ФАС. Регистрация ККТ по закону занимает 10 дней, на самом деле все происходит гораздо быстрее, в течение нескольких часов. Бизнесмены имеют право на денежную компенсацию за установку онлайн-касс: 18 тысяч рублей на каждую единицу техники, при условии, что она находится в собственности и зарегистрирована до 1 июля 2019 года.

Для двух тысяч населенных пунктов Среднего Урала, где интернета нет совсем или он работает с перебоями, действует исключение: вместо чеков покупателям можно выдавать платежные документы с реквизитами. Хотя современная техника способна хранить данные 30 суток в фискальном накопителе, а после возобновления связи передать их в налоговую службу.

За неприменение онлайн-касс предусмотрены штрафы: не менее 10 тысяч рублей или 0,25-0,5 суммы, не отбитой в чеке, для ИП, а для компаний - 30 тысяч или полная стоимость проданных товаров. Если предприниматель продолжает игнорировать требования законодательства, а "мимо кассы" проходит до миллиона рублей выручки, ему грозит дисквалификация на 1-2 года, магазину же - приостановка деятельности на 90 дней. Срок привлечения к ответственности увеличился с двух месяцев до года.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, онлайн-кассы - это неизбежность, от цифровизации экономики никуда не деться. Ключевая задача - смягчить этот процесс для "малышей", к примеру, отказаться от административных наказаний, если правонарушение совершено не по вине бизнесмена или впервые. Более того, правозащитник видит в применении новой ККТ преимущества для тех, кто не совмещает функции продавца, бухгалтера и владельца бизнеса и заинтересован в управленческом учете.