Осужден охранник, убивший и расчленивший казака в Ханты-Мансийске

Суд в Ханты-Мансийске вынес сегодня приговор по жестокому преступлению двухлетней давности: 42-летний житель Курганской области, охранник из дома народного творчества, признан виновным в убийстве казака.

Как установило следствие, 16 декабря 2017 года в этом здании проходило собрание казаков. Вечером все его участники разошлись, в здании оставался один из членов общины и охранник. Между ними случился конфликт: фигурант уголовного дела схватил топор, несколько раз ударил оппонента по голове, от чего тот скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, ЧОПовец расчленил свою жертву. Фрагменты тела погибшего 25 декабря нашли неподалеку в сугробе.

Поймать подозреваемого в совершении преступления сразу не удалось, но 13 января 2018 года сотрудники угрозыска задержали его в Кургане.

"Из показаний свидетелей, присутствовавших в тот день на собрании, следует, что он накануне вступил в казачье движение и вечером 16 декабря находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сообщал ранее Следственный комитет Югры.

Сегодня суд приговорил охранника к девяти годам в колонии строгого режима.