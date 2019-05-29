Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Новости

МЧС передало экстренное предупреждение о жаре в Москве 11:08
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете 11:07
Летом в 12 московских парках откроются читальни 11:00
Путин пообщался с Лукашенко в Казахстане 11:00
Водитель избежал большого штрафа благодаря "Святому Духу" 11:00
В Самаре суд признал экстремистской группу "Алля-Аят" 10:56
Си Цзиньпин примет участие в работе ПМЭФ-2019 10:50
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача 10:47
Совфед прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева 10:45
В Иркутской области под колесами автобуса погиб ребенок 10:42
Лидеры Союзного государства принимают участие в саммите ЕАЭС 10:40
Кустурица презентует новую книгу на фестивале в Железноводске 10:34
Взрыв газа разрушил семь гаражей в Воронеже 10:25
В Петербурге сбитого пешехода оставили умирать на шоссе 10:24
В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада 10:22
Состояние раненной топором саратовской школьницы стабилизировалось 10:20
В Красноярском крае разграбили древний курган 10:08
Выгорание на работе официально признано болезнью 10:07
Хабаровчанка пойдет под суд за смерть дочери от непотушенной сигареты 10:04
Как устроен новый завод кабин КамАЗа 10:03
Упавшего в коллектор в Хабаровске ребенка поместили в реанимацию 09:52
Пермские судебные приставы нашли должника в шкафу 09:48
Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста 09:45
Курц заявил о желании вновь стать канцлером Австрии 09:44
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1" 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00. Вылет отложен из-за технической неисправности воздушного судна, сообщили в среду в международном аэропорту Челябинск.

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

- Задержка рейса в Анталью, который должен был вылететь в 02:20 ночи, составляет ориентировочно 12 часов 40 минут, - сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта. - Вылет перенесен на 15.00. Но фактически это зависит от авиакомпании. От того, насколько быстро ее техники разберутся в технических неполадках воздушного судна и смогут их устранить.

Как пояснил официальный представитель аэропорта Сергей Куклев, на время задержки рейса авиакомпания разместила пассажиров в гостиницах. Часть из них пожелала вернуться домой.

Всего на рейс в Анталью было продано 219 билетов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1"
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"