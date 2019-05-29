Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00. Вылет отложен из-за технической неисправности воздушного судна, сообщили в среду в международном аэропорту Челябинск.

- Задержка рейса в Анталью, который должен был вылететь в 02:20 ночи, составляет ориентировочно 12 часов 40 минут, - сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта. - Вылет перенесен на 15.00. Но фактически это зависит от авиакомпании. От того, насколько быстро ее техники разберутся в технических неполадках воздушного судна и смогут их устранить.

Как пояснил официальный представитель аэропорта Сергей Куклев, на время задержки рейса авиакомпания разместила пассажиров в гостиницах. Часть из них пожелала вернуться домой.

Всего на рейс в Анталью было продано 219 билетов.