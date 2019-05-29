Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Специалисты Роскачества исследовали фарш из свинины и говядины 17 брендов и дали советы по выбору этого продукта. Ценовая палитра исследованного фарша - от 200 до 430 рублей за килограмм.

Сразу скажем, достойным Знака качества оказался фарш только от одного производителя - из Свердловской области.

В продукте двух известных брендов эксперты нашли патогенные для человека бактерии листерии, вызывающие такое заболевание, как листериоз.

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей. Причем в последнем - их в 20 раз больше, чем допускается.

Проверку на свежесть прошла продукция только восьми брендов.

В составе фарша, по ГОСТу, должно быть мясо без костей, сухожилий, хрящей, кровяных сгустков и пленок грубой соединительной ткани. Однако в фарше двух торговых марок найдено высокое содержание жировой и соединительной ткани и еще двух - жилы и грубая соединительная ткань. В фарше одного бренда было повышенное содержание жира.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.