На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

На экскурсию - на "Ласточке"!

Холдинг РЖД активно занимается возрождением железнодорожного туризма. Появляются тематические поезда, туры через всю страну, маршруты выходного дня.

Недавно СвЖД презентовала новый продукт для школ и летних оздоровительных лагерей. Работает он так: часть вояжа - из области до Екатеринбурга - группа ребят совершает по железной дороге, на скоростных "Ласточках". А в городе их подхватывают специализированные автобусы и профессиональные гиды. Первый опыт такого детского тура оказался весьма интересным.

15 мая группа школьников из Камышлова совершила туристическую поездку в Екатеринбург, где посетила Детскую железную дорогу (ДЖД) и технопарк "Кванториум". Дети с комфортом добрались на "Ласточке" до станции Шарташ. Там юных путешественников уже ждали автобусы, предоставленные ДЖД, которые специально оборудованы для детских перевозок.

На малой магистрали в ЦПКиО им. Маяковского для ребят провели обзорную экскурсию, показали депо и подвижной состав, накормили обедом, а затем организовали мастер-классы по технологиям хайтек, виртуальной и дополненной реальности. В учебных помещениях ДЖД школьники погрузились в процесс организации движения поездов, после чего сами прокатились по Детской железной дороге, а затем с интересом исследовали экспонаты уникального музея узкоколейной техники.

Поездка показала, что возможности инфраструктуры СвЖД, "Ласточек", познавательные и профориентационные программы детской дороги могут успешно использоваться для экскурсий по уральской столице. При этом дорога в составе комплексного турпродукта тоже становится частью экскурсии - ребятам показывают даже кабину машинистов. Новый формат позволяет школьникам получать яркие положительные эмоции от знакомства с техникой, развивать интерес к инженерному делу.

Туристические группы по железной дороге перевозят с учетом всех требований безопасности. В электричках школьников сопровождают сотрудники ЧОПов. Кроме того, в отличие от перевозок автотранспортом, нет необходимости согласовывать такую поездку с ГИБДД.

Немаловажно и то, что в вагонах "Ласточек" поддерживается оптимальный микроклимат, есть биотуалеты и розетки для подзарядки мобильных устройств. География курсирования этих комфортных электропоездов планомерно расширяется. На постоянной основе они летают между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей. По праздникам отправляются в Верхотурье и Серов. Из Перми регулярно возят пассажиров в Верещагино и до станции Кишерть через Кунгур. Так что у доступных туристических железнодорожных маршрутов хороший потенциал.

Поезда на ДЖД стали ходить чаще

Кстати, удивительному аттракциону для детей и взрослых в ЦПКиО им. Маяковского - Свердловской детской железной дороге - в 2020 году стукнет 60 лет. ДЖД называют малой магистралью, так как ее длина чуть больше трех километров, а поездка длится около получаса. Но сколько радости и впечатлений дарит она пассажирам!

С 1 мая до конца сентября малая магистраль работает по летнему графику, поезда ходят чаще: в будни 15 рейсов, в выходные и праздники - до 18. Первый состав ежедневно отправляется в 11.00.

Как правило, сезон пассажирских перевозок на всех остальных детских дорогах в нашей стране совпадает с летними каникулами и длится с 1 июня по 31 августа. Но в Екатеринбурге популярный аттракцион в парке им. Маяковского после реконструкции работает круглогодично.

На вокзале Екатеринбург-Детский теперь можно не только приобрести билетик на поезд, но и посетить выставку масштабных моделей техники, сделанных руками детей или перекусить в уютном буфете. А на перроне, который находится на эффектной эстакаде, осмотреть уникальные экспонаты музея узкоколейных железных дорог. Здесь выставлено несколько десятков раритетов (паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения). Специалисты не просто воссоздают первоначальный облик техники, но и стараются привести ее в рабочее состояние.

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

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