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29.05.2019 19:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Здесь готовят профессионалов

Представители уральских колледжей успешно выступили на чемпионате WorldSkills
Текст: Елена Миляева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 116(7874)
В Казани завершился VII Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" - WorldSkills Russia. В нем приняли участие 1500 конкурсантов со всей России, которые выступили в 91 компетенции. Лидерами рейтинга по итогам соревнований стали сборные Татарстана, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но в десятку победителей вошли сборные команды двух регионов УрФО - Свердловской и Челябинской областей.

Свердловчане, выступавшие в 42 компетенциях, завоевали шесть золотых медалей, четыре серебряных и шесть бронзовых. Кроме того, в копилке команды - девять медальонов за профессионализм (эту награду присуждают конкурсантам, набравшим не менее 500 баллов). В итоговой таблице Свердловская область оказалась на пятом месте.

- Соревнования были очень напряженными, соперники достойные: в чемпионат включились все 85 регионов России, - отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. - Это дает возможность говорить, что система среднего профессионального образования региона вышла на высокий уровень. Ребята понимают: получив профессию, участвуя в чемпионатах, они могут продемонстрировать навыки, которые пригодятся им в жизни.

Фото: iStock
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Напомним, Свердловская область является активным участником движения WorldSkills. Так, получил прописку в регионе на пять лет, до 2021 года, чемпионат WorldSkills Hi-Tech. Кроме того, регион стал местом традиционного проведения отраслевого чемпионата AtomSkills. А региональные власти учредили премии за призовые места и в национальном первенстве, и в международных соревнованиях, которые вручаются как участникам, так и их наставникам.

Сборная Челябинской области оказалась на национальном чемпионате на десятом общекомандном месте, в ее копилке одна золотая медаль - за победу в компетенции "Сварочные технологии", а также восемь серебряных и семь медальонов. Южноуральская команда была представлена в 14 компетенциях основной возрастной категории (от 16 до 22 лет), семи в лиге юниоров (до 16 лет) и пяти компетенциях нового направления "Навыки мудрых" - для профессионалов возраста 50+.

В рамках чемпионата в Казани также назвали сто лучших колледжей и техникумов России. В числе критериев оценки - наличие победителей и конкурсантов регионального чемпионата, участие конкурсантов в отборочных и финале национального чемпионата 2017-го и 2018 годов, наличие среди преподавательского состава экспертов, участие колледжа в подготовке конкурсантов к чемпионату Европы EuroSkills 2018. В топ-100 попали 12 учебных заведений из УрФО.

- Движение профессиональных компетенций является важнейшим фактором экономического развития каждой страны, - подчеркивает исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи. - Профессиональное мастерство стимулирует развитие общества, компаний и в целом экономики.

Фото: iStock
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Победители и призеры финала VII Национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс выступить на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. А представители текущего состава национальной сборной представят Россию на чемпионате мира в Казани в конце августа. В нем примут участие 1,5 тысячи конкурсантов из 69 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Кстати, за сто дней до мирового чемпионата в Екатеринбурге впервые прошли соревнования в профмастерстве для малышей - первый чемпионат рабочих профессий BabySkills. В нем приняли участие 30 детей из 25 детских садов Чкаловского района. В программе было семь компетенций, например, "Ресторанный сервис", "Инструктор по физической культуре", "Инженер-строитель". В практической части дошкольники сервировали стол, проводили зарядку, мастерили из конструкторов. Как отмечают инициаторы, чемпионат проводился для того, чтобы дать воспитанникам детских садов возможность познакомиться с разными профессиями и попробовать себя в них.

Прямая речь

Ольга Васильева, министр просвещения РФ:

- Наша страна имеет удивительную историю, и история нашего участия в движении WorldSkills - яркое тому подтверждение. Всего семь лет назад Россия вступила в движение, заявила о возможности стать главной площадкой мирового первенства в 2019 году, а уже в 2017 году выиграла чемпионат мира в Абу-Даби, в 2018-м - EuroSkills, и совсем скоро мы примем 45-й мировой чемпионат. То, что наша страна сделала за это время, я уверена, не удавалось никому. Наше внимание к среднему профессиональному образованию за последние несколько лет дало реальный результат.

Экономика Работа Занятость Общество Образование УрФО
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