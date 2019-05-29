Минфин РФ скорректировал подготовленные поправки в Налоговый кодекс, которые подразумевают изменение с 1 января 2020 года специальных налоговых режимов для розничной продажи продукции с обязательной маркировкой. Вместо десяти групп товаров оставили три.

Напомним, сегодня подлежат обязательной маркировке изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные украшения, вся обувь, некоторые виды одежды, к примеру трикотажные блузки, пальто, плащи и ветровки, а также постельное белье, духи и туалетная вода, фотокамеры и фотовспышки, табачная продукция, шины (распоряжение Правительства РФ от 28.04.18 г. № 792-р).

Первоначально предлагалось всех продавцов подобных товаров лишить возможности применять Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты, но эта инициатива была воспринята участниками рынка негативно. В обращении, направленном Ассоциацией малоформатной торговли и "Опорой России" первому вице-премьеру Антону Силуанову, прямо говорилось: запрет на ЕНВД ухудшит положение магазинов товаров народного потребления, особенно если маркируемая продукция реализуется в них одновременно с немаркируемой. Этим не преминут воспользоваться международные и федеральные торговые сети. По прогнозам ассоциации, переход с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения увеличит нагрузку на малые предприятия. Их рентабельность снизится: потери ИП в прибыли могут составить от 23 до 109 процентов. По прогнозу, 10-15 процентов магазинов этого просто не переживут, остальные, скорее всего, переложат расходы на потребителей - маркированная продукция может подорожать на 30-50 процентов.

По словам вице-председателя свердловского отделения "Опоры России" Дмитрия Ханина, многие бизнес-объединения посчитали такой шаг преждевременным: ЕНВД как спецрежим в принципе просуществует лишь до 2021 года, хотя и является одним из самых востребованных, так зачем вводить ограничения для розницы раньше, чем для других видов деятельности? К слову, единый налог можно использовать не только в торговле, но и в общепите, сфере бытовых услуг, ветеринарии, ремонта и техобслуживания автомобилей.

Сами деловые люди высказывались еще более эмоционально:

- Многие не понимают, какая мина заложена в этом решении. Оно убивает микро- и мелкий бизнес, который государству выгоднее, чем ИП без работников: собираемость налогов выше, - отметил предприниматель из Екатеринбурга Сергей.

Очевидно, аргументы бизнес-сообщества показались минфину убедительными - новации скорректировали.

- Антон Силуанов провел встречу с представителями бизнеса и обсудил предлагаемые поправки в Налоговый кодекс. По итогам обсуждения договорились, что правительство РФ будет предлагать ограничение применения ЕНВД и патентной системы в отношении не всей маркируемой продукции, а только для меховых изделий, обуви и лекарств. Это позволит обелить рынок и защитить добросовестных предпринимателей, - пояснили "РГ" в пресс-службе Минфина РФ.

Сегодняшняя практика применения ЕНВД создает почву для злоупотреблений со стороны тех, чья деятельность не предполагает законного снижения фискальной нагрузки, но они используют "серые" схемы налоговой оптимизации

Три названные категории товаров выбрали потому, что они продаются в основном в мономагазинах. Торговым точкам с широким ассортиментом пришлось бы вести раздельный учет маркируемой и немаркируемой продукции, чтобы применять ЕНВД. В случае с шубами, обувью и лекарствами такой проблемы не возникнет. Во-вторых, именно в этом сегменте наиболее высока недобросовестная конкуренция между крупным бизнесом, уплачивающим все налоги, и мелким, который не платит ничего. Сегодняшняя практика применения ЕНВД создает почву для злоупотреблений со стороны тех, чья деятельность не предполагает законного снижения фискальной нагрузки, но они используют "серые" схемы налоговой оптимизации. Ограничения на использование ЕНВД и патентов при реализации меховых изделий, обуви и лекарств поможет решить этот вопрос, считают в минфине.

Для справки: сегодня ЕНВД могут выбрать для себя небольшие предприятия - с численностью сотрудников менее 100 человек и занимаемой площадью до 150 квадратных метров. Ставка налога составляет 15 процентов, но муниципалитеты могут снизить ее до 7,5 в зависимости от категории налогоплательщика. При этом вмененный доход рассчитывается исходя из базовой, а не фактической доходности конкретного вида предпринимательской деятельности.

- Переговоры минфина с "Опорой России" в корректировку официальных документов пока не вылились, так что я не готова отказаться от критичной позиции по отношению к законопроекту, - комментирует инициативу Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области. - Мы обратились в Общественную палату РФ с предложением провести "нулевые" чтения нормативного акта. Свою позицию я уже выразила в рамках оценки регулирующего воздействия: предложенные меры избыточны. Среди возможных негативных последствий - теневизация рынка, снижение поступлений в бюджеты, прежде всего местные, и без того небогатые. Кроме того, законопроект противоречит положениям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который предполагает освобождение от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники, а на общей системе налогообложения и "упрощенке" это невозможно.

В регионе маркированные товары предлагают 27 тысяч мультиформатных торговых точек и почти 4000 специализированных. От новшеств, по мнению экспертов из министерства АПК и продовольствия Свердловской области, пострадают в первую очередь потребители в селах и малых городах, где выбор невелик. Владельцам магазинов придется ставить две кассы или одну более дорогую, которая позволяет отбивать чеки сразу двух типов. Условно говоря, на буханку хлеба - один, на ботинки - другой. Вести раздельный учет технически сложно, соответственно, придется нанимать бухгалтера. Даже внутри группы товаров "обувь" нужна дифференциация, чтобы не увеличивать необоснованную нагрузку на тех, кто снабжает сельских жителей калошами и сланцами.

Компетентно

Анна Зарипова, руководитель департамента налогового консалтинга группы компаний, оказывающих юридические услуги:

- В статье 3 НК РФ установлены важнейшие принципы законодательства о налогах и сборах: всеобщность, равенство, справедливость, соразмерность, законность и экономическая обоснованность налогообложения. Суть последней в том, что установление налогов не может быть произвольным. Законопроект не содержит экономического обоснования, почему почти по всем товарам массового потребления нельзя применять налоговые спецрежимы, которые просты в администрировании и уплате. Конституционный суд еще в 1997-1999 годах определил: налоги не должны быть обременительными, разорительными, выталкивать налогоплательщиков в тень. Изначально целью маркировки товаров была их легализация, борьба с контрафактом, а не наложение новых издержек на реализаторов. Более того, ввод дополнительных ограничений противоречит стратегии развития торговли в России до 2020 года, утвержденной Минпромторгом РФ.