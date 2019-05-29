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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сменил площадку

В Челябинске арестован проблемный застройщик
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 116(7874)
В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении одного из бенефициаров восьми строительных компаний Александра Сребрянского - буквально на следующий день после осмотра долгостроев и встречи с обманутыми дольщиками врио губернатора Алексея Текслера.

Как сообщили в прокуратуре региона, предпринимателя привлекли к ответственности за замороженное строительство семи многоквартирных домов в жилом комплексе "Бриз" на Краснопольской площадке. По результатам проверки Главного следственного управления ГУ МВД региона и прокуратуры Курчатовского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В хищениях заподозрено руководство строительной компании "Радуга", которую возглавляет Сребрянский. Предприниматель по решению Центрального суда Челябинска арестован - пока на два месяца.

Стремительность действий правоохранительных органов объясняют тем, что ранее застройщику уже были предъявлены обвинения по трем эпизодам мошенничества со средствами дольщиков. Однако противоправной деятельности он не прекратил - уже во время следствия предпринимал попытки скрыть бухгалтерскую отчетность и продолжал привлекать средства дольщиков.

Число потерпевших может превысить две тысячи человек, а причиненный ущерб - миллиард рублей

Кроме того, в ГСУ ГУ МВД расследуются хищения в строительных компаниях "Уралстрой", "Проект Парковый-1", "РегионПроект", "Стройинвест", "Челябстройподрядчик", "КапиталДом", "СтройДом", к которым арестованный также имел непосредственное отношение. На строительстве 22 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске неустановленные лица из числа руководства этих компаний систематически расхищали средства дольщиков. Число потерпевших может превысить две тысячи человек, а причиненный ущерб - миллиард рублей.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- Предварительно установлено, что конечным бенефициаром всех этих компаний является Сребрянский, который во время строительства лично либо через доверенных лиц руководил их деятельностью, - пояснила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - Он назначал на должность руководителей этих компаний знакомых, родственников и сотрудников подконтрольных ему организаций для создания видимости самостоятельных юридических лиц.

Между тем в ходе осмотра долгостроев выяснилось, что только один из семи домов Сребрянского на Краснопольской площадке имеет высокую степень готовности. Врио губернатора пообещал: строительство этого здания будет завершено при содействии Фонда поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ.

За счет того же фонда к осени планируется достроить и многоэтажку на улице Работниц, которую возводит "Стройинвест", также входящий в список аффилированных компаний Сребрянского. Жилой дом почти достроен, но в течение нескольких лет по неизвестным причинам так и не подготовлен к сдаче.

Между тем

Пока областным властям удалось найти решения для 18 из 56 проблемных долгостроев, у которых 4,5 тысячи обманутых дольщиков. В течение 2019-2020 годов квартиры все же получат люди, передавшие деньги компаниям "Гринфлайт", "Речелстрой", "Град" и "Возрождение". К примеру, в микрорайоне "Академ Riverside", где обещанные квадраты ждут 627 семей, застройщик на встрече с губернатором пообещал решить проблему до конца лета. В апреле в микрорайоне сданы два дома, в них по согласию сторон станут переселять дольщиков недостроенных объектов.

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